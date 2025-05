iPad 2025 vs iPad mini 2024: dit zijn de belangrijkste verschillen

De iPad mini 2024 is een krachtige tablet, maar heeft het mini-formaat ook nadelen ten opzichte van de iPad 2025? We zetten ze naast elkaar.

iPad 2025 vs iPad mini 2024

Als je op zoek bent naar een betaalbare iPad kom je al snel uit bij de iPad 2025 en de iPad mini 2024. Vervolgens is het alleen nog de vraag welke van de twee beter bij je past. Om je daarmee te helpen zetten we de belangrijkste verschillen tussen beide toestellen voor je op een rij.

iPad 2025 iPad mini 2024 11 inch Liquid Retina IPS LCD 8,3 inch Liquid Retina IPS LCD A16 Bionic A17 Pro Max. 512 GB Max. 512 GB 6 GB 8 GB 8686 mAh 5078 mAh Zilver, Blauw, Roze, Geel Spacegrijs, Roze, Paars en Sterrenlicht € 380,- € 555,-

Behuizing

Hier zien we uiteraard de meest voor de hand liggende verschillen, want de iPad mini 2024 is kleiner (195,4 x 134,8 x 6,3 mm) en lichter (293 g) dan de iPad 2025 (248,6 x 179,5 x 7 mm en 477 g). De behuizing van beide apparaten is gemaakt van glas en aluminium.

Het verschil in formaat en gewicht is behoorlijk groot. Ben je van plan om je iPad vaak mee te nemen, dan is de mini waarschijnlijk een stuk praktischer. Gebruik je de tablet voornamelijk thuis, dan speelt een groter formaat en meer gewicht natuurlijk een kleinere rol.

iPad mini 2024.

Scherm

Hoewel beide iPads kwalitatief hetzelfde scherm hebben, is er ook hier natuurlijk een verschil in afmetingen: 11 inch en 8,3 inch. Ook dit is best een flink verschil. Heb je een groot scherm nodig, dan is je keuze mogelijk al snel gemaakt. Maakt het niet zoveel uit, dan hangt je keuze dus af van andere factoren.

Overigens heeft de mini in verhouding een hogere resolutie. 1488 x 2266 pixels op een 8,3-inch scherm geeft een pixeldichtheid van 327 ppi (pixels per inch). De iPad 2025 heeft een resolutie van 1640 x 2360 pixels, wat op een 11-inch scherm resulteert in een pixeldichtheid van 264 ppi.

iPad 2025.

Camera

Als het om de camera gaat, maakt het praktisch niets uit welke iPad je kiest. Beide toestellen hebben een 12 MP groothoekcamera met een diafragma van f/1.8. Het enige verschil is dat de mini een Quad-LED dual-tone flitser heeft en de iPad 2025 niet. Aan de voorkant hebben allebei de iPads een 12 MP ultragroothoekcamera met een diafragma van f/2.4. De camera’s zijn allemaal niet heel bijzonder, maar wel prima bruikbaar.

iPad mini 2024.

Prestaties

Hier zien we een duidelijk verschil. De mini blijkt een kleine krachtpatser te zijn met een A17 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen. Dat betekent dat de iPad mini 2024 Apple Intelligence ondersteunt. De iPad 2025 is voorzien van een A16 Bionic-chip en heeft 6 GB werkgeheugen en dat betekent geen ondersteuning voor Apple Intelligence. Vind je AI-ondersteuning belangrijk, dan kies je dus voor de iPad mini 2024.

Maar ook afgezien van Apple Intelligence is het afhankelijk van wat je met de iPad gaat doen prettig dat de mini sneller en krachtiger is. Bij alledaagse taken merk je waarschijnlijk niet zoveel verschil, veeleisende apps en games zullen op de mini wat soepeler draaien.

Batterij

Je zou misschien verwachten dat er in de iPad 2025 een grotere batterij past en dat de batterijduur daarom ook langer is. Dat is echter maar gedeeltelijk waar. Er zit inderdaad een grotere batterij in, met een capaciteit van 8686 mAh. Die in de iPad mini 2024 heeft een capaciteit van 5078 mAh.

Toch is de batterijduur van beide toestellen nagenoeg gelijk. Je kunt er zo’n 10 uur mee aan de slag voordat ze weer aan de oplader moeten. Dat komt met name doordat de iPad mini 2024 zuiniger is (kleiner scherm, zuinigere chip). Overigens heeft de iPad 2025 een Li-Po batterij en de iPad mini 2024 een Li-Ion batterij.

Prijzen

Kleiner is in dit geval niet goedkoper. De iPad mini 2024 is krachtiger en daardoor ook wat duurder. Het prijsverschil tussen de toestellen is momenteel zo’n 150 euro. je koopt de iPad 2025 namelijk voor € 380,- en de iPad mini 2024 voor € 555,-. Voor die meerprijs koop je wel een iPad die beter op de toekomst is voorbereid, met ondersteuning voor Apple Intelligence. We zetten alle voor- en nadelen nog een keer voor je op een rij.

Voordelen iPad 2025 Groter scherm

Groter scherm Goedkoper

Goedkoper Voldoet voor alledaagse taken Nadelen iPad 2025 Langzamere chip en minder werkgeheugen

Langzamere chip en minder werkgeheugen Geen Apple Intelligence

Geen Apple Intelligence Minder geschikt voor veeleisende taken

Voordelen iPad mini 2024 Snelle chip en veel werkgeheugen

Snelle chip en veel werkgeheugen Ondersteuning voor Apple Intelligence

Ondersteuning voor Apple Intelligence Gemakkelijk mee te nemen Nadelen iPad mini 2024 Kleiner scherm

Kleiner scherm Duurder

Conclusie: iPad 2025 vs iPad mini 2024

Welke van deze betaalbare iPads voor jou geschikt is, hangt voornamelijk af van wat je er mee gaat doen. Gebruik je de tablet alleen voor alledaagse taken en heb je geen behoefte aan ondersteuning voor Apple Intelligence, dan kun je zo’n 150 euro besparen door voor de iPad 2025 te kiezen. Wil je liever een krachtigere tablet die j gemakkelijk kunt meenemen en die op de toekomst is voorbereid, dan is de iPad mini 2024 een betere keuze.

iPad 2025 of iPad mini 2024 kopen?

