Zo check je de iPad-batterij (en wanneer je hem moet vervangen)

Moet je de batterij van je iPad al vervangen? Of nog niet? Wij laten zien hoe je het checkt en hoeveel een nieuwe accu kost!

iPad-batterij: de status check je zo …

De iPhone en de Mac hebben beide een functie om te checken hoe het met de batterij is gesteld. Helaas heeft de iPad geen optie om de batterij te checken en je weet nooit zeker of het niet tijd wordt om de accu te vervangen. Of Apple deze functie gaat toevoegen, is niet bekend. Wil je daar niet op wachten? Dan hebben wij de oplossing voor je.

CoconutBattery 3

Je moet hiervoor wel een programma op je Mac installeren. Dit is coconutBattery 3 en de software is gratis te downloaden op de website. Heb je geen Mac maar een Windows-pc? Dan kun je het programma iMazing 2 gebruiken.

Start het programma coconutBattery 3 en sluit de iPad aan op je Mac door middel van een kabel. Soms moet je nog even toestemming geven op je Mac en op de iPad, maar daarna verschijnt de batterijstatus van je iPad in coconutBattery 3. Tik op het tabblad ‘iOS Device’. Je ziet dan alle gegevens van je iPad in het programma verschijnen.

… en dit is wanneer je de iPad-batterij moet vervangen

Als je in het programma de ‘Design capacity’ van de iPad bekijkt zie je hoeveel procent de batterij nog heeft. Is deze waarde lager dan 80 procent? Dan zegt Apple dat het echt wel tijd wordt om de batterij te vervangen.

Volgens Apple kun je de batterij van de iPad zo’n 1000 keer opladen en blijft hij boven de limiet van 80 procent. Is dat niet het geval? Dan wordt het tijd voor garantie. Bij Apple krijg je standaard één jaar garantie.

Apple zegt zelf dat de iPad (twee jaar) in aanmerking komt voor het vervangen van de batterij zonder extra kosten als je AppleCare+ hebt. Daarnaast moet de batterij van je iPad minder dan 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit bevatten.

Dit vraagt Apple voor een nieuwe iPad-accu

Valt je iPad buiten garantie? Dan kun je de iPad-batterij bij Apple laten vervangen. Wat je precies gaat betalen voor het vervangen van de batterij in je iPad is afhankelijk van het model. Zo kost het bij een iPad Pro-batterij (6e generatie) 219 euro. Het vervangen van de accu bij een iPad (7e generatie) kost je 109 euro.

Wil je weten wat je bij Apple kwijt bent voor het vervangen van de batterij in jouw iPad? Dat vind je op de reparatie en service-pagina voor de iPad, onder het kopje ‘Een schatting aanvragen’.