Deze nieuwe privacy-functie op je iPhone moet je inschakelen (zo doe je dat)

Wil je niet dat je provider precies ziet waar je bent? Dan is deze nieuwe iPhone-functie zeker het aanzetten waard.

Nieuwe privacy-functie iPhone

Apple heeft een handige nieuwe privacy-functie toegevoegd aan de iPhone. Daardoor wordt het lastiger om precies te zien waar jij bent. En dat is goed nieuws als je liever niet hebt dat je locatie tot op straatniveau gevolgd kan worden.

De functie heet ‘Beperk exacte locatie’ en doet eigenlijk precies wat de naam zegt. Normaal kan een provider vrij nauwkeurig zien waar jouw iPhone zich bevindt. Met deze nieuwe instelling wordt die locatie minder exact doorgegeven. In plaats van jouw straat of huisnummer ziet een provider bijvoorbeeld alleen nog de buurt waarin je bent.

Apple introduceerde de functie al eerder dit jaar, maar toen werkte die nog maar bij een klein aantal providers. Met iOS 26.5 is dat flink uitgebreid. Vooral in Europa en het Verenigd Koninkrijk kunnen nu veel meer gebruikers de functie aanzetten. Volgens Apple werkt het met simkaarten van providers uit de EU en het VK.

Er zit wel een kleine beperking aan het verbergen van de exacte locatie van je iPhone. De nieuwe privacy-functie werkt alleen op apparaten met Apples eigen modem-chip. Daardoor is de functie voorlopig beschikbaar op een kleine selectie apparaten van Apple. Dit zijn:

Uiteraard krijgen ook de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max die later dit jaar verschijnen ook ondersteuning voor deze feature.

Heb je een van deze iPhones of iPads (met cellular)? Dan gaat het aanzetten van deze privacy-functie heel eenvoudig.

Beperk exacte locatie aanzetten op je iPhone of iPad Open de ‘Instellingen’ van je iPhone of iPad; Tik op ‘Mobiel Netwerk’; Kies voor ‘Opties Mobiele data’; Kies de simkaart waarop je de instelling wilt toepassen als je meerdere simkaarten hebt; Open het menu ‘Opties mobiele data’; Zet de functie ‘Beperk exacte locatie’ aan.

Apple zet de laatste jaren steeds meer in op privacy. Eerder kwamen er al functies waarmee apps minder makkelijk kunnen volgen wat je online doet. Deze nieuwe instelling past daar perfect bij.

