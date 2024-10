iPad mini 6 (2021) vs iPad mini 7 (2024): wat zijn de 7 verschillen?

Apple heeft de iPad mini 7 uitgebracht in 2024, maar wat zijn precies de verschillen met de iPad mini 6 uit 2021? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 6 vs iPad mini 7

Apple heeft een nieuwe generatie van de iPad mini uitgebracht in 2024! De iPad mini 7 is aangekondigd op dinsdag 15 oktober en verkrijgbaar in de winkels sinds 23 oktober. Apple heeft bij de kleine tablet verschillende veranderingen doorgevoerd, die je niet direct ziet. Ben je van plan om van de iPad mini 6 (2021) over te stappen naar de iPad mini 7 in 2024? Wij zetten de grootste verschillen voor je onder elkaar.

1. Processor

Het belangrijkste verschil tussen de iPad mini 6 en de iPad mini 7 zien we onder de motorkap. Waar de iPad mini uit 2021 nog de A15 Bionic-chip heeft, draait de nieuwste iPad mini in 2024 op de A17 Pro-chip. Dat is een grote sprong, want dezelfde processor zien we in de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De iPad mini 7 krijgt met deze chip veel langer iPadOS-updates dan de iPad mini 6.

2. Apple Intelligence

Het voordeel van de nieuwe processor is dat de iPad mini 7 ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. De nieuwe AI-functies zijn pas in april beschikbaar bij de iPad mini uit 2024, maar de iPad mini 6 moet het volledig zonder Apple Intelligence doen. Voor nu is het nog geen gemis, maar vanaf volgend jaar is het verschil tussen de iPad mini 6 en de iPad mini 7 veel groter. Dan komt Apple Intelligence beschikbaar in de Europese Unie.

Vrijwel alle apps worden dan uitgebreid met handige AI-functies. Zo krijg je er een handige Schrijfhulp bij, die je teksten samenvat, herschrijft of van toon verandert. Ook kun je eigen emoji’s samenstellen met Genmoji en creëer je zelf plaatjes met Image Playground. Je mail wordt bovendien automatisch geordend met Apple Intelligence. Wil je toegang tot deze functies? Dan moet je de iPad mini 7 boven de iPad mini 6 verkiezen.

3. Camera

Zowel de iPad mini 6 als de iPad mini 7 heeft een 12-megapixelcamera. Toch heeft Apple bij de iPad mini in 2024 een upgrade doorgevoerd, want de kleine tablet heeft ondersteuning voor Smart HDR 4. Daardoor legt de camera kleuren en contrast beter vast. Ook gaat het scannen van documenten gemakkelijker, want de iPad mini 7 filtert schaduwen automatisch weg bij de scan. Dat is fijn als je geregeld papieren digitaliseert met de tablet.

4. Kleuren

Apple heeft het ontwerp van de iPad mini 7 nauwelijks aangepast in vergelijking met de iPad mini 6. Toch zien we een nieuwe uitvoering, want je kunt bij de iPad mini uit 2024 kiezen voor de kleur blauw. Deze geldt als vervanging voor de roze variant uit 2021. Verder zijn de kleuren ongewijzigd, de iPad mini is opnieuw beschikbaar in de tinten sterrenlicht, paars en spacegrijs. Wel lijken de kleuren dit jaar minder fel dan bij de vorige generatie van de iPad mini.

iPad mini 6. iPad mini 7.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Apple Pencil

Gebruik je de iPad mini geregeld om op te tekenen of om aantekeningen mee te maken? Dan kun je daarvoor de Apple Pencil Pro gebruiken bij de iPad mini 7. De iPad mini uit 2021 heeft ondersteuning voor de Apple Pencil met usb-c-poort en de eerste en tweede generatie van de Apple Pencil. De iPad mini 7 werkt alleen met de Apple Pencil Pro en de Apple Pencil met usb-c. Let daar dus op, want je moet mogelijk een nieuwe Apple Pencil kopen bij de iPad mini 7.

6. Opslagruimte

Apple heeft bij de iPad mini in 2024 meer opties bij de opslagruimte van het toestel toegevoegd. Waar je bij de iPad mini 6 enkel kunt kiezen voor 64 GB of 256 GB, heb je bij de iPad mini 7 de keuze uit 128 GB, 256 GB of 512 GB. Je krijgt dus standaard 128 GB aan opslagruimte, dat twee keer zoveel is als bij de iPad mini uit 2021. Hetzelfde geldt voor het werkgeheugen, bij de iPad mini 7 krijg je 8 GB aan RAM tegenover 4 GB bij zijn voorganger.

7. Meer verschillen

Verder zien we kleine verschillen tussen de iPad mini 6 en de iPad mini 7. De kleine tablet heeft in 2024 ondersteuning gekregen voor Wifi 6E en Bluetooth 5.3, terwijl dat bij de iPad mini uit 2021 nog Wifi 6 en Bluetooth 5.0 is. In praktijk betekent dit stabielere internet- en bluetoothverbindingen bij de iPad mini 7. Het overzetten van data gaat zelfs twee keer zo snel bij de nieuwe iPad mini, met 10 Gbps. Bij de iPad mini 6 is dat 5 Gbps. Je hebt daarvoor wel de juiste usb-c-kabel nodig.

iPad mini 7 kopen?

De iPad mini is in 2024 voor het eerst beschikbaar in een blauwe uitvoering, maar heeft verder vooral veranderingen onder de motorkap gekregen. Het toestel werkt met de Apple Pencil Pro en heeft standaard 128 GB aan opslagruimte. Bij de iPad mini 7 zien we de A17 Pro-chip, terwijl de iPad mini 6 het nog met de A15 Bionic-chip moet doen. Het grootste voordeel van deze processor is de ondersteuning voor Apple Intelligence, maar deze techniek is nog niet beschikbaar in de Europese Unie.

Heb je een iPad mini uit 2021? Dan heb je op dit moment nog weinig reden om over te stappen naar de iPad mini van 2024. De belangrijkste functies van de iPad mini 7 zijn nog niet beschikbaar, waardoor de iPad mini 6 voorlopig een prima model blijft. Pas vanaf april wordt het verschil merkbaar, want dan krijgt de nieuwste iPad mini veel meer nieuwe functies. Wil je goed voorbereid zijn op de komst van Apple Intelligence? Of heb je een iPad mini 5 of ouder? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPad mini 7: