Gmail op de iPhone (én iPad) gebruikt jouw mails voor AI: zo zet je dat uit

Gebruik je regelmatig Gmail op je iPhone? Dan worden je gegevens vanaf nu standaard gebruikt voor slimme functies in de applicatie. Zo zet je dat weer uit.

Gmail met Google Gemini

Op je iPhone, iPad en Mac(Book) kun je meerdere maildiensten gebruiken. Eén van de populairste applicaties daarvoor is de Gmail-app. Dit is de maildienst van Google, dat de laatste tijd veel meer inzet op kunstmatige intelligentie. Inmiddels is ook Gmail slimmer geworden door AI-functies, want de maildienst is uitgebreid met Google Gemini. Gmail op de iPhone en iPad heeft er daardoor veel meer slimme functies bij gekregen.

Met deze slimme functies kun je gepersonaliseerd zoeken in Gmail en worden afspraken uit Gmail automatisch getoond in de agenda. Dat is niet alles, want met behulp van Google Gemini wordt content uit mails samengevat en worden automatisch antwoorden opgesteld. Om dat te doen gebruikt Google de content uit je mails, chats en meetings. Wil je dat niet? Dan moet je de instellingen van Gmail op je iPhone aanpassen.

Slimme functies uitschakelen

Gebruik je Gmail op je iPhone? In dat geval zijn slimme functies automatisch ingeschakeld. Google gebruikt Google Gemini standaard om de maildienst slimmer en geavanceerder te maken. Het bedrijf heeft daarvoor wel toestemming nodig, zodat de inhoud van je e-mails, chats en video’s gebruikt kunnen worden om deze slimme functies te personaliseren. Heb je dat liever niet? Schakel dan de volgende functie uit:

Open ‘Gmail’ op je iPhone; Druk op de drie streepjes naast de zoekbalk; Scrol naar beneden en tik op ‘Instellingen’; Kies voor ‘Privacy van gegevens’; Zet de schakelaar achter ‘Slimme functies’ uit; Tik op ‘Slimme functies in Google Workspace’; Schakel de schakelaars achter ‘Slimme functies in Google Workspace’ en ‘Slimme functies in andere Google-producten’ uit.

Heb je deze functies van Gmail op je iPhone (en iPad) uitgeschakeld? Dan worden je e-mails, chats en video’s niet meer gebruikt voor het personaliseren van slimme functies. Let wel op, want je mist dan wel de integratie van Google Gemini in Gmail. In dat geval ontbreken slimme reacties op mails en worden mails niet meer samengevat door Google Gemini. Je weet dan wel zeker dat je content niet gebruikt wordt voor de AI-functies van Gmail.

Wil je Google Gemini in Gmail tóch gebruiken? Houd dan rekening met een aantal waarschuwingen, die Google vermeldt op de eigen website. Zo wordt afgeraden om op Gemini-functies te vertrouwen voor medisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Daarnaast wordt genoemd dat Gemini-functies onjuiste of ongepaste informatie kunnen geven. Deze waarschuwingen gelden ook voor Google Gemini in de Gmail-app op de iPhone.

Veel bedrijven experimenteren op dit moment met kunstmatige intelligentie, waaronder Google. De kans dat Google Gemini verkeerde informatie verspreid is daarom aanwezig, ook bij Gmail op de iPhone. Zorg er dus voor dat je door Gemini opgestelde content goed controleert, als je de slimme functies op je iPhone toch gebruikt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone? Bekijk dan hier meer relevante artikelen: