iPad vergelijken: welke iPad kun je het beste kopen in 2026?

Als je van plan bent om in 2026 een iPad te kopen, dan gaat dit koopadvies waarin we iPads vergelijken je ongetwijfeld verder helpen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad vergelijken in 2026

Je kunt natuurlijk blind de duurste iPad aanschaffen, dan weet je zeker dat die genoeg prestaties levert. Maar wat in 2026 de beste iPad is voor jou hangt vooral af van wat je ermee gaat doen, dus het is altijd goed om er een paar te vergelijken. En dat is precies wat we voor je gaan doen!

iPad Pro 2025

Dit vinden we goed M5-chip met 12 GB werkgeheugen

M5-chip met 12 GB werkgeheugen Dunner ontwerp

Dunner ontwerp Keuze uit 11 en 13 inch Dit vinden we minder goed Apple Pencil 2 werkt niet

Apple Pencil 2 werkt niet Geen ultragroothoekcamera

Geen ultragroothoekcamera Hoge prijs

Die duurste iPad waar we het over hadden, is momenteel de iPad Pro 2025. Apple’s snelste en geavanceerdste tablet draait op een M5-chip (die ook in de MacBook Pro zit) met 12 GB werkgeheugen, en is verkrijgbaar in 11 en 13 inch. De nieuwste versies hebben een veel dunner design: de 11-inch uitvoering is van 5,9 mm naar 5,3 mm gegaan, de 13-inch variant zelfs van 6,4 mm naar 5,1 mm.

Zoek je een tablet die je als laptopvervanger wilt gebruiken en die geschikt is voor foto- en videobewerking, dan is de iPad Pro 2025 zonder meer je beste keuze. Met een prijs van € 997,90 is deze iPad natuurlijk niet erg goedkoop. Je kunt ook kiezen voor de voorganger. Dat is de iPad Pro 2024. Die is echter nauwelijks goedkoper, dus daar schiet je weinig mee op. Deze iPad Pro is wel refurbished al voor € 542,99 te krijgen.

Check altijd onze iPad Pro 2025 prijsvergelijker voor de beste deal:

De iPad Pro 2025 koop je bij Apple vanaf 1119 euro. Via onze prijsvergelijker haal je hem al voor € 997,90 in huis.

iPad Air 2025

Dit vinden we goed M3-chip en 8 GB werkgeheugen

M3-chip en 8 GB werkgeheugen Werkt met Apple Pencil Pro

Werkt met Apple Pencil Pro Ondersteuning voor Apple Intelligence Dit vinden we minder goed Weinig verbeteringen ten opzichte van de voorganger

Wil je een snelle tablet om bijvoorbeeld mee te gamen, maar heb je nou ook weer niet het snelste van het snelste nodig, dan kies je voor de iPad Air 2025. Deze iPad is eveneens verkrijgbaar in 11 en 13 inch, en draait op de M3-chip. Die is uiteraard wat langzamer dan de M4-chip van de iPad Pro 2024, maar ook sneller en energiezuiniger dan de M2-chip in de iPad Air 2024. Daardoor is de nieuwste iPad Air tot twintig procent sneller dan die uit 2024. Dat is vooral te merken bij grafisch zwaardere taken, zoals het spelen van games.

Ben je een fervente gamer, dan raden we zonder meer de iPad Air 2025 aan. Die is momenteel verkrijgbaar voor een bedrag van € 539,-. Ook hier heeft het weinig zin om voor de voorganger te kiezen, omdat je daar bijna hetzelfde bedrag voor moet neertellen. Een refurbished iPad Air 2024 is met een prijs van € 439,- wel iets voordeliger.

Check altijd onze iPad Air 2025 prijsvergelijker voor de beste deal:

De iPad Air 2025 koop je bij Apple vanaf 669 euro. Via onze prijsvergelijker haal je hem al voor € 539,- in huis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 2024

Dit vinden we goed A17 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen

A17 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen Ondersteuning voor Apple Intelligence

Ondersteuning voor Apple Intelligence Werkt met de Apple Pencil Pro Dit vinden we minder goed Weinig vernieuwend

Weinig vernieuwend Geen Face ID

Geen Face ID Geen ProMotion

De iPad mini 2024 heeft een verbeterd scherm, dat de problemen met jelly-scrolling oplost. Dit was een veelvoorkomend probleem bij de iPad mini 2021. Verder heeft de iPad mini 2024 een veel krachtigere processor. De kleine, handzame tablet draait op de A17 Pro-chip, die we ook in de iPhone 15 Pro (Max) zien. Met deze processor heeft het toestel ondersteuning voor Apple Intelligence. De iPad mini heeft het perfecte formaat om op te lezen, series of films op te kijken en aantekeningen mee te maken.

Je koopt de iPad mini 2024 momenteel voor € 518,-. Je kunt ongeveer 100 euro besparen als je de voorganger kiest, want de iPad mini 2021 kost nu € 394,-. Wil je graag nog meer besparen, dan kun je een refurbished model kiezen. Daar betaal je momenteel € 282,99 voor.

Check altijd onze iPad mini 2024 prijsvergelijker voor de beste deal:

De iPad mini 2024 koop je bij Apple vanaf 559 euro. Via onze prijsvergelijker haal je hem al voor € 518,- in huis.

iPad 2025

Dit vinden we goed Relatief lage prijs

Relatief lage prijs Standaard meer opslag

Standaard meer opslag Leuke kleuren Dit vinden we minder goed Weinig veranderingen

Weinig veranderingen Geen ondersteuning voor Apple Intelligence

De iPad 2025 draait op de A16-chip. Dat is een redelijke vooruitgang, want de voorganger heeft een A14 Bionic-chip. Verder heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd. De tablet heeft hetzelfde design en scherm, en ook bij de camera zien we geen verbeteringen. Wel is de standaard uitvoering van de iPad uitgebreid naar 128 GB opslagruimte. De tablet heeft geen ondersteuning voor Apple Intelligence. Vind je dat niet belangrijk, dan kun je veel geld besparen door voor deze iPad te kiezen.

De iPad 2025 is je goedkoopste optie als je een nieuwe iPad wilt. Je koopt hem op het moment al voor € 365,-. De tablet heeft uiteraard zijn beperkingen, maar voor huis-tuin-en-keukengebruik is hij prima geschikt. Je kunt wel wat geld besparen als je voor voorganger iPad 2022 kiest, maar dat raden we niet aan vanwege de toch wel veel snellere chip in de 2025-versie.

Check altijd onze iPad 2025 prijsvergelijker voor de beste deal:

De iPad 2025 koop je bij Apple vanaf 389 euro. Via onze prijsvergelijker haal je hem al voor € 365,- in huis.

Welke iPad is voor wie?

Er zijn dus vier goede iPads om uit te kiezen plus eventueel een aantal refurbished modellen. Hieronder vatten we het nog even samen:

iPad Pro 2025: de snelste en geavanceerdste tablet van dit moment. Er is een 11-inch en een 13-inch uitvoering en die zijn verkrijgbaar in twee kleuren: Zilver en Spacezwart. De iPad Pro 2024 is vooral geschikt als je de tablet gebruikt als laptopvervanger, en van plan bent om veel aan foto- en videobewerking te gaan doen.

de snelste en geavanceerdste tablet van dit moment. Er is een 11-inch en een 13-inch uitvoering en die zijn verkrijgbaar in twee kleuren: Zilver en Spacezwart. De iPad Pro 2024 is vooral geschikt als je de tablet gebruikt als laptopvervanger, en van plan bent om veel aan foto- en videobewerking te gaan doen. iPad Air 2025 : dit is een goede keuze als je geen absolute topprestaties nodig hebt, maar wel regelmatig soepel wilt kunnen gamen. We raden niet aan om voor de voorganger te kiezen. Die is namelijk toch wel een heel stuk langzamer en qua geld scheelt het je nog geen 50 euro.

: dit is een goede keuze als je geen absolute topprestaties nodig hebt, maar wel regelmatig soepel wilt kunnen gamen. We raden niet aan om voor de voorganger te kiezen. Die is namelijk toch wel een heel stuk langzamer en qua geld scheelt het je nog geen 50 euro. iPad mini 2024 : wil je een iPad die je gemakkelijk kunt meenemen en die het perfecte formaat heeft om op te lezen, series of films op te kijken en aantekeningen mee te maken, dan kies je voor de iPad mini 2024. Wil je graag geld besparen, dan kies je voor de (refurbished) voorganger.

: wil je een iPad die je gemakkelijk kunt meenemen en die het perfecte formaat heeft om op te lezen, series of films op te kijken en aantekeningen mee te maken, dan kies je voor de iPad mini 2024. Wil je graag geld besparen, dan kies je voor de (refurbished) voorganger. iPad 2025: wil je niet te veel uitgeven en heb je genoeg aan een tablet voor huis-tuin-en-keukengebruik, dan kies je de iPad 2025. Kies je de voorganger dan bespaar je nog een paar tientjes, maar vanwege de langzamere chip raden we dat niet aan.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je je ultieme iPad van 2026 nog niet gevonden na het vergelijken van deze tablets? Geen probleem! Op de iPad overzichtspagina hebben we alle iPads op een rij gezet met daarbij de laagste prijs uit onze prijsvergelijker. Neem hier zeker even een kijkje als je er nog niet helemaal uit bent welke iPad je uiteindelijk wil aanschaffen.