Heb je geen zin om iedere dag zelf met de stofzuiger in de weer te gaan, dan koop je deze slimme robotstofzuiger voor 54,99 euro bij de Lidl!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lidl verrast met slimme robotstofzuiger

Een robotstofzuiger is ideaal als je je vloer schoon wilt houden zonder daar zelf iedere dag tijd aan kwijt te zijn. Alleen zijn de meeste modellen behoorlijk prijzig. Lidl pakt het daarom anders aan met een betaalbaar alternatief van het huismerk Silvercrest.

Deze robotstofzuiger kost normaal 76,99 euro, maar is tijdens de Black Week-aanbieding verkrijgbaar voor 54,99 euro. Dat betekent een korting van 28 procent, oftewel een besparing van 22 euro.

Voor dat bedrag krijg je bovendien behoorlijk wat mogelijkheden. Zo bedien je het apparaat via de Lidl Home-app. Daarmee kun je schoonmaaksessies plannen, verschillende reinigingsstanden selecteren en de robot handmatig besturen.

Dit kan de robotstofzuiger van de Lidl

Deze robotstofzuiger van de Lidl beschikt over vijf verschillende reinigingsmodi. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor automatische reiniging, maar ook specifiek langs de randen van een kamer laten stofzuigen. Met de spotfunctie richt het apparaat zich juist op één bepaalde plek. Dankzij de centrale combiborstel en twee zijborstels neemt de robot vuil mee van verschillende plekken. Hij is geschikt voor harde vloeren en laagpolige tapijten.

Ook de accuduur is netjes voor deze prijsklasse. Op een volle accu werkt de robotstofzuiger ongeveer 90 minuten achter elkaar. Is de batterij bijna leeg? Dan rijdt de robotstofzuiger automatisch terug naar het laadstation. Verder beschikt het apparaat over sensoren die moeten voorkomen dat het apparaat tegen meubels aan botst of van de trap af valt. Het stofreservoir heeft een inhoud van 420 milliliter en is eenvoudig schoon te maken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor 54,99 euro krijg je een robotstofzuiger met app-bediening, verschillende schoonmaakstanden en een automatische terugkeer naar het laadstation. Verwacht natuurlijk geen luxe navigatie met laser of een automatisch leegstation. Ook is het geluidsniveau met ongeveer 75 decibel behoorlijk aanwezig. Toch is het een interessante aanbieding als je voor weinig geld wilt kennismaken met automatisch stofzuigen.

Meer modellen

Lidl heeft overigens verschillende modellen van Silvercrest robotstofzuigers te koop. Zo kun je ook kiezen voor de volgende drie:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Robotstofzuiger met dweilfunctie, LiDar-navigatie

Dit model kan beter navigeren en is uitgebreid met een dweilfunctie. Je koopt deze voor 129 euro.

2. 2-in-1 robotstofzuiger met dweilfunctie en leegstation

Deze versie is nog slimmer en leegt na het stofzuigen automatisch het stofreservoir. Dit model kost tijdens Black Friday 149 euro (in plaats van 189 euro).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Robotstofzuiger met laser

Deze versie met lasernavigatie weet zijn weg het beste te vinden. Met een bedrag van 279 euro is hij ook veruit het duurst.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!