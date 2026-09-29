iPhone 17 is plots heel goedkoop (en dit maakt de deal éxtra interessant)

Goed nieuws voor wie een nieuw toestel aan wil schaffen inclusief abonnement zonder hier de hoofdprijs voor te betalen. Je scoort de iPhone 17 namelijk nu wel heel voordelig met deze deal. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Dit is waarom je deze deal niet wil missen

Bij hollandsnieuwe via Belsimpel staat momenteel een interessante actie klaar. De eerste 12 maanden betaal je namelijk voor alle abonnementen slechts 1 euro per maand. Het maakt daarbij niet uit welke bundel je kiest: van 5 GB tot en met 40 GB betaal je tijdelijk hetzelfde lage maandbedrag. Wil je een nieuw toestel aanschaffen en daarbij ook voordelig een databundel afsluiten? Dan is deze actie zeker interessant.

iPhone 17 via Odido, KPN of Vodafone: al vanaf 984 euro in huis

Wil je de iPhone 17 direct bij je eigen provider bestellen? Dan betaal je inmiddels een stuk minder dan de oorspronkelijke introductieprijs. Bij Odido kost het toestel bijvoorbeeld 984 euro. Ga je liever voor KPN? Daar heb je de iPhone 17 al in huis vanaf 936 euro. En bij Vodafone kun je de iPhone 17 met abonnement bestellen vanaf 984 euro. Hieronder hebben we de providers overzichtelijk voor je op een rij gezet.

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iPhone 17 met onbeperkt internet (of los toestel): vanaf 748 euro

Voor de laagste prijs voor een los toestel kun je momenteel het beste terecht bij Bol. Daar koop je de iPhone 17 vanaf 941 euro. Wil je de aanschafprijs van het toestel verder verlagen, dan kun je de iPhone 17 combineren met een abonnement met onbeperkt internet. Via Belsimpel kun je het toestel in combinatie met een onbeperkt abonnement van Odido momenteel vanaf 748 euro aanschaffen. Je betaalt dan 49,50 euro per maand voor het abonnement.

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Dit is de iPhone 17: hét perfecte instapmodel in de 17-serie

De iPhone 17 is het perfecte instapmodel en is uitgerust met een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz, waardoor scrollen en animaties soepel aanvoelen. Dankzij de A19-chip zijn de prestaties ruim voldoende voor dagelijkse taken, zware apps en games. Ook krijg je een 48-megapixel hoofdcamera, een 48-megapixel ultragroothoekcamera en een batterij die volgens Apple tot 30 uur video afspeelt.

Juist doordat de iPhone 17 inmiddels wat langer verkrijgbaar is, wordt hij interessanter nu je hem voor een lagere prijs kunt vinden. Zeker in combinatie met een goedkoop abonnement zoals dat van hollandsnieuwe kan de iPhone 17 daardoor een aantrekkelijke keuze zijn als je een nieuwe iPhone wilt zonder meteen de hoofdprijs voor het nieuwste model te betalen.