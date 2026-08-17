Jammer: Apple verklaart deze iconische iPhone officieel tot verouderd

Gebruik je deze iPhone nog, dan hebben we slecht nieuws: Apple beschouwt het toestel nu als verouderd, wat gevolgen heeft voor reparaties.

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Apple verklaart deze iconische iPhone tot verouderd

Apple heeft de iPhone X toegevoegd aan de lijst met verouderde producten. Ook de 15-inch MacBook Pro uit 2018 heeft deze status gekregen. Dat betekent dat Apple stopt met alle hardware-ondersteuning. Ook kunnen erkende serviceproviders geen nieuwe onderdelen meer bestellen.

Een apparaat is ‘vintage’ wanneer Apple het al meer dan vijf, maar minder dan zeven jaar niet meer verkoopt. Reparaties zijn nog mogelijk, maar alleen zolang er onderdelen beschikbaar zijn. Na verloop van tijd verhuist een product naar de lijst met verouderde apparaten. Apple stopt dan officieel met hardware-ondersteuning. Dat gebeurt doorgaans nadat het bedrijf een product meer dan zeven jaar niet meer verkoopt.

Geen nieuwe iOS-versies

Voor de iPhone X komt de status ‘verouderd’ niet helemaal als een verrassing. Apple bracht het toestel in 2017 uit en de ondersteuning voor nieuwe grote iOS-versies werd al eerder stopgezet. iOS 16 is de laatste grote versie die de iPhone X ondersteunt. Op dit moment kan het toestel maximaal naar iOS 16.7.16 worden bijgewerkt.

De iPhone X was een bijzonder model voor Apple. Het toestel introduceerde onder meer Face ID en het bekende scherm met de notch. Heb je nog een iPhone X? Dan kun je hem gewoon blijven gebruiken zolang hij goed werkt. Houd er alleen rekening mee dat een officiële hardware-reparatie via Apple steeds lastiger wordt. Bij een defect kan een reparateur bovendien moeite hebben om originele onderdelen te vinden.

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Apple heeft inmiddels een uitgebreide lijst met vintage en verouderde producten. In sommige gevallen kan service zelfs nog tot tien jaar na het einde van de verkoop beschikbaar blijven. Is jouw iPhone inmiddels aan vervanging toe? En ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 17 in 2026 een hele goede keuze. Bekijk hier waar je de iPhone 17 het voordeligst in huis haalt, zodat je niet te veel betaalt: