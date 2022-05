Videoreview: dit is de iPad Air 2022 met zijn razendsnelle M1-chip

De iPad Air 2022 is met zijn mooie scherm, krachtige chip en goede software een complete tablet. Maar is hij zijn stevig prijskaartje waard? Je ziet het in onze iPad Air 2022-videoreview.

Check hier onze iPad Air 2022-videoreview

Je hebt onze geschreven review van de iPad Air 2022 wellicht al gelezen. We waren hier erg over het apparaat te spreken. Voor deze videoreview namen we de tablet opnieuw onder de loep. iPhoned-redacteur Bram vertelt je alles wat je over de tablet moet weten in ongeveer drie minuten.

Vooral de ongelofelijk snelle M1-chip gooit hoge ogen. Hiermee draait iedere app op de iPad Air 2022 als een zonnetje. Zware programma’s als Adobe Photoshop en Procreate zijn dan ook een droom om mee te werken op deze tablet. Het mooie scherm is prettig om naar te kijken, maar we missen wel de ProMotion-technologie van de iPad Pro.

De iPad Air 2022 lijkt qua uiterlijk erg op de iPad Pro. Hij is in een aantal leuke kleurtjes verkrijgbaar, waaronder de paarse uitvoering die je in de video ziet. Zoek je naar de beste prijs-kwaliteitverhouding in iPad-land? Dan is deze iPad Air 2022 de beste keuze voor jou.

Wil je een iPad Air 2022 kopen? Check dan even onze prijsvergelijker. Hier vind je altijd de beste deals. Twijfel je tussen meerdere iPads, dan kun je deze op onze iPad-pagina nog even met elkaar vergelijken.

Naast de geschreven artikelen op onze website vinden we het ook belangrijk dat je apparaten als de iPad Air 2022 van dichtbij kunt bekijken. Daarom maken we regelmatig videoreviews, als aanvulling op onze artikelen. Naast reviews delen we ook handige tips op YouTube, waarmee je alles uit je Apple-apparaten kunt halen.

