Bloeddruk meten met je Apple Watch: zo werkt dat (op deze modellen)

Het is sinds watchOS 26 mogelijk om je bloeddruk te meten met je Apple Watch. Benieuwd hoe je dat doet? Zo werkt de functie!

Bloeddruk meten met de Apple Watch

Apple heeft in 2025 maar liefst drie nieuwe Apple Watches uitgebracht! De Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3 liggen sinds vrijdag 19 september in de winkels. De Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 zijn voorzien van een nieuwe gezondheidsfunctie, want deze smartwatches kunnen je bloeddruk meten. Het zijn de eerste Apple Watches met een bloeddrukmeter.

Heb jij nog een oudere Apple Watch? In dat geval hebben we goed nieuws, want de bloeddrukmeter komt óók naar eerdere modellen. De nieuwe gezondheidsfunctie is onderdeel van watchOS 26, de grootste software-update van het jaar voor de Apple Watch. Heb je watchOS 26 geïnstalleerd? In dat geval kan jouw Apple Watch je bloeddruk meten. Wij leggen je uit hoe de functie werkt en hoe je deze inschakelt.

Zo werkt de bloeddrukmeter

Vanaf watchOS 26 registreert je Apple Watch je bloeddruk, zodat de smartwatch meldingen kan geven bij een langdurig hoge bloeddruk. Voor het meten van de bloeddruk gebruikt de Apple Watch een optische sensor. Deze meet hoe je bloedvaten reageren op het kloppen van je hart. Alle meetgegevens van een periode van dertig dagen worden geanalyseerd om te bepalen of er sprake is van een hoge bloeddruk. Daarvoor moet je de gezondheidsfunctie wel inschakelen, dat doe je als volgt:

Open de ‘Gezondheid’-app op je iPhone; Tik op je profielfoto rechtsboven op het scherm; Ga naar ‘Gezondheidschecklist’; Kies onder ‘Hypertensiemeldingen’ voor ‘Configureer’; Stel de meldingen in volgens de stappen op het scherm.

Het meten van de bloeddruk op de Apple Watch is enkel beschikbaar bij gebruikers van 22 jaar en ouder. Apple heeft aangegeven dat de bloeddrukmeter daarnaast alleen geschikt is voor gebruikers die geen verleden met een te hoge bloeddruk hebben en voor gebruikers die niet zwanger zijn. Je kunt zelf geen precieze meting uitvoeren met de Apple Watch, in plaats daarvan geeft de smartwatch een waarschuwing bij een langdurig hoge bloeddruk.

Meer over watchOS 26

Volgens Apple is een langdurig hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, één van de belangrijkste oorzaken van een hartaanval, beroerte of nierziekte. Er zijn vaak geen symptomen bij een te hoge bloeddruk, waardoor de aandoening regelmatig onopgemerkt blijft. Daar brengt Apple verandering in met watchOS 26, want de Apple Watch kan je bloeddruk dan meten en houdt een logboek bij van alle bloeddrukmetingen. Dit logboek vind je terug in de Gezondheid-app op je iPhone en iPad.

De Apple Watch heeft dertig dagen nodig om je bloeddruk te meten en een analyse uit te voeren. Pas na deze periode kun je notificaties voor een langdurig hoge bloeddruk ontvangen. Krijg je een melding voor een te hoge bloeddruk? Dan wordt aangeraden om een afspraak bij de huisarts te maken. Zo voegt Apple in watchOS 26 weer een belangrijke gezondheidsfunctie toe. Benieuwd naar welke Apple Watches de feature komt? Bekijk hier welke toestellen werken met de bloeddrukmeter in watchOS 26!