iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

Polsgebaar toevoegen aan je Apple Watch: zo activeer de handige functie

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
29 september 2025, 13:33
2 min leestijd
Polsgebaar toevoegen aan je Apple Watch: zo activeer de handige functie

De Apple Watch is uitgebreid met een handige functie, want je kunt de smartwatch bedienen met een snel polsgebaar. Zo activeer je dat!

Lees verder na de advertentie.

Polsgebaar op Apple Watch

Met watchOS 26 zijn grote veranderingen naar de Apple Watch gekomen. Het besturingssysteem is voorzien van Liquid Glass, waardoor de interface er compleet anders uitziet. Daarnaast brengt Apple meer (gezondheids)functies en wijzerplaten naar de Apple Watch, maar dat is niet alles. De Apple Watch heeft sinds watchOS 26 ondersteuning voor een snel polsgebaar, een nieuwe bedieningsmanier voor de smartwatch.

Met het snelle polsgebaar kun je meldingen sluiten op de Apple Watch. Zo is het mogelijk om telefoonoproepen weg te drukken, timers af te sluiten en andere notificaties van het beeldscherm te verwijderen door simpelweg je pols weg te draaien. Dit is vooral handig als je iets in je handen hebt of bijvoorbeeld aan het fietsen bent. Het is dan niet nodig om met je andere hand het scherm te bedienen, in plaats daarvan gebruik je het polsgebaar.

polsgebaar apple watch
Tik op de afbeelding om het snelle polsgebaar te bekijken.

Zo activeer je de polsbeweging

De snelle polsbeweging is beschikbaar sinds watchOS 26 en is standaard ingeschakeld na het installeren van de update. Wil je zeker weten of bij jouw Apple Watch de nieuwe functie is ingeschakeld? In dat geval raden we aan om het polsgebaar te controleren bij de instellingen van de Watch-app op je iPhone. Je stelt de simpele polsbeweging als volgt in op de Apple Watch:

  1. Open de ‘Watch’-app op je iPhone;

  2. Ga naar ‘Gebaren’;

  3. Zet de schakelaar achter ‘Snelle polsbeweging’ aan.

Heb je de schakelaar achter ‘Snelle polsbeweging’ ingeschakeld? Dan kun je voortaan meldingen sluiten door simpelweg je pols van je af te bewegen. Wanneer je een notificatie of telefoonoproep binnenkrijgt, moet je enkel je pols snel om- en weer terugdraaien. De smartwatch keert vervolgens vanzelf weer terug naar je wijzerplaat, zodat de melding is afgesloten. Het activeren van het polsgebaar is een handige toevoeging, die de Apple Watch nog slimmer maakt.

polsgebaar watchos 26

Meer over de Apple Watch

Het snelle polsgebaar is een aanvulling op tik dubbel, dat met watchOS 10.1 naar de Apple Watch kwam. Met tik dubbel kun je telefoonoproepen juist aannemen, berichten beantwoorden en je slimme stapel bekijken door je wijsvinger en duim tweemaal tegen elkaar te tikken. Dit is dus het tegenovergestelde van de simpele polsbeweging, waarmee je notificaties juist sluit sinds watchOS 26.

Helaas zijn deze gebaren niet op alle Apple Watches beschikbaar. Zowel het ‘Tik dubbel”- als het polsgebaar zijn enkel te activeren op de Apple Watch Series 9 en nieuwer, de Apple Watch Ultra 2 en 3 en de Apple Watch SE 3. Heb jij een Apple Watch Series 8 of ouder, maar ben je wel enthousiast over deze nieuwe manier van bedienen? In dat geval wordt het tijd voor een nieuwe Apple Watch. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 3:

Apple Watch Series 11 deals

Apple Watch Series 11

42 mm

Aluminium

€ 448,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple Watch Series 11

42 mm

Aluminium

€ 448,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple Watch Series 11

42 mm

Aluminium

€ 448,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel
Vergelijk alle Apple Watch Series 11 prijzen

Apple Watch SE 3 deals

Apple Watch SE 3

40 mm

Met mobiel internet

€ 268,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple Watch SE 3

40 mm

Met mobiel internet

€ 268,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple Watch SE 3

40 mm

Met mobiel internet

€ 269,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
Vergelijk alle Apple Watch SE 3 prijzen
Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
watchOS watchOS 26 Apple Watch Apple Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch SE 3

Bekijk ook

Bloeddruk meten met je Apple Watch: zo werkt dat (op deze modellen)

Bloeddruk meten met je Apple Watch: zo werkt dat (op deze modellen)

24 september 2025

WhatsApp op de Apple Watch: zo verstuur je berichten vanaf je pols

WhatsApp op de Apple Watch: zo verstuur je berichten vanaf je pols

31 juli 2025

Zo zet je de nieuwe (stille) alarm-functie aan op je Apple Watch

Zo zet je de nieuwe (stille) alarm-functie aan op je Apple Watch

3 april 2025

Apple Watch wijzerplaat instellen: zo doe je dat

Apple Watch wijzerplaat instellen: zo doe je dat

23 januari 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren