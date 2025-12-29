Onbekende QR-codes met je smartphone scannen: dat kun je beter níét doen

Het scannen van onbekende QR-codes met je smartphone komt steeds vaker voor, maar kun je beter nooit doen. Pas op voor dit gevaar!

Onbekende QR-codes scannen

Het wordt steeds normaler om QR-codes met je smartphone te scannen. Om dat te doen open je simpelweg de Camera-app op je iPhone of Android-telefoon en richt je de camera op de QR-code. Vaak herkent je smartphone automatisch een link naar een webpagina, die gekoppeld is aan de QR-code. Dit is een eenvoudige manier om een website te openen, maar nu blijkt dat het scannen van deze codes niet zonder gevaren gaat.

Voor het scannen van een QR-code met je smartphone zie je doorgaans niet welke website je opent. Er verschijnt vaak wel een afkorting van een webpagina, waarop je moet tikken om je browser te openen. Dit is precies waar het gevaar in schuilt, want oplichters gebruiken steeds vaker QR-codes om gegevens te stelen. Let daarom goed op als je een QR-code wilt scannen, fraude komt op die manier regelmatig voor.

Online fraude

Op straat, in restaurants en in (reclame)folders zie je regelmatig QR-codes. In de meeste gevallen leiden ze naar webpagina’s van bedrijven, met bijvoorbeeld de menukaart van een restaurant. Toch is dat niet altijd het geval, omdat qishing steeds vaker voorkomt in Nederland en België. Deze term is een combinatie van QR-code en phising, die verwijst naar oplichters die regelmatiger fraude plegen via QR-codes.

Oplichters plakken deze QR-codes op lantaarnpalen, laadpalen, reclamefolders of andere drukbezochte plekken, dus let goed op als je zomaar een dergelijke code ziet. Is er geen reden om de QR-code met je smartphone te scannen? Doe het dan ook niet, zodat je zeker weet dat je niet onbedoeld op een gevaarlijke website terechtkomt. Dit is de eenvoudigste manier om oplichting via QR-codes te vermijden, want het is in sommige gevallen helemaal niet nodig om je telefoon erbij te pakken.

Toch QR-codes scannen?

Kom je een QR-code tegen op een betrouwbare plek, zoals in een restaurant? In dat geval kun je de camera van je smartphone op de code richten, kijk vervolgens goed naar de website die verschijnt onder de QR-code. Let hierbij op spelfouten en vreemde of afgekorte weblinks. Vetrouw je de website niet helemaal? Neem dan geen risico en tik niet op de link naar de website. Heb je wel doorgeklikt? Controleer dan het webadres in de adresbalk en kijk of deze je bekend voorkomt.

Wees altijd voorzichtig met het delen van online gegevens, zeker als je een website hebt bezocht via een onbekende QR-code. Verschijnt er direct een website om iets te betalen? Of een website die persoonlijke gegevens van je nodig heeft? Dan heb je mogelijk te maken met qishing en kun je de webpagina beter afsluiten. Zorg er in ieder geval voor dat je nóóit persoonlijke gegevens of wachtwoorden invoert, zodat je zeker weet dat jouw gegevens veilig blijven.

