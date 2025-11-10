Bescherm je privacy en schakel deze functie in iOS 26 direct uit!

Apple heeft in iOS 26 standaard een functie ingeschakeld die je echt moet uitschakelen als je privacy je lief is. We laten zien hoe het werkt.

Bescherm je privacy en zet deze functie uit in iOS 26

Wanneer je een nieuwe versie van iOS installeert, worden de meeste instellingen gewoon overgenomen. Dingen die je had uitgeschakeld, zijn doorgaans nog steeds uitgeschakeld na het installeren van de update. Maar soms worden er ook nieuwe instellingen toegevoegd, wat betekent dat er dan mogelijk functies zijn die standaard staan ingeschakeld terwijl je dat helemaal niet wilt.

Dit is het geval bij een functie genaamd ‘Help Apple bij het verbeteren van de zoekfunctie’. Die staat na het installeren van iOS 26 standaard ingeschakeld. Je staat daarmee toe dat Apple de zoekopdrachten die je invoert in Safari, Siri en Spotlight, opslaat op een manier waarop de gegevens niet aan je zijn gekoppeld. Onder zoekopdrachten vallen het opzoeken van algemene kennis en verzoeken om dingen te doen, zoals muziek afspelen en routebeschrijvingen opvragen.

Samenvoegen van informatie

Hoewel Apple zegt dat de informatie in iOS 26 niet aan jou wordt gekoppeld, is dit niet iets wat je wilt als je je privacy wilt beschermen. Apple geeft ook aan dat informatie wordt samengevoegd en wordt gebruikt om andere producten en voorzieningen te verbeteren. Dat samenvoegen van informatie kan vervolgens weer naar jou leiden. Daarom is het beter om de functie gewoon helemaal uit te schakelen. We laten zien hoe je dat doet:

Open de app Instellingen; Scrol een stukje naar beneden; Tik op ‘Zoek’; Schakel de optie ‘Help Apple bij het verbeteren van de zoekfunctie’ uit.

Nu je er toch bent, raden we aan om ook gelijk een andere iOS 26 privacy-functie uit te schakelen: ‘Toon verwant materiaal’. Je voorkomt daarmee dat materiaal van Apple en andere partners wordt weergegeven bij het zoeken van tekst of objecten in foto’s.

