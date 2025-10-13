Nieuwe oplichting via smartphone: pas op voor deze gevaarlijke methode

Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers? Pas dan goed op, want criminelen gebruiken een nieuwe methode voor oplichting via je smartphone.

Oplichting via je smartphone

Opgelet als je regelmatig oproepen ontvangt van onbekende nummers! Oplichters gebruiken een nieuwe én gevaarlijke methode voor het stelen van gegevens via smartphones. Bij deze nieuwe vorm van oplichting worden nummers binnen een lokaal gebied gebeld door criminelen.

Tijdens het telefoongesprek doen oplichters zich voor als medewerkers van je bank. Zij waarschuwen dat je binnenkort geen toegang meer hebt tot je spaargeld, waardoor het belangrijk is dat je snel geld van je rekening opneemt. Dit gepinde geld moet je volgens de oplichters bij een bank in de buurt inleveren om het veilig te stellen. In praktijk is er helemaal niks aan de hand met je bankaccount, maar willen de oplichters jouw gepinde spaargeld in handen krijgen.

Dit doen ze door middel van een gevaarlijke methode, want ze leiden je na het pinnen van een geldbedrag naar je lokale bank. Op die manier proberen oplichters je vertrouwen te winnen, terwijl de bank waarschijnlijk al gesloten is. Deze telefoongesprekken vinden doorgaans aan het einde van de middag of begin van de avond plaats, waardoor je dus helemaal niet bij je bank terechtkunt.

Datalek met veel informatie

Criminelen gebruiken de sluitingstijd van de lokale bank om het contante geld zelf in ontvangst te nemen. Dat maakt deze nieuwe methode van oplichting via je smartphone nog gevaarlijker, omdat je in de realiteit met een oplichter bij je gesloten bank afspreekt. Pas daarom goed op, want jouw bank vraagt nooit om geld te pinnen en dat af te geven. Wordt dit toch verzocht in een telefoongesprek? In dat geval heb je te maken met oplichters, die je geld via je smartphone proberen te stelen.

Het is daarom verstandig om het telefoongesprek direct te beëindigen, ter controle kun je vervolgens alsnog het nummer van je bank raadplegen via internet. Als je regelmatig wordt gebeld door onbekende nummers is de kans groot dat je telefoonnummer is betrokken bij een datalek. Bij een dergelijk lek krijgen oplichters niet alleen je telefoonnummer in handen, maar in sommige gevallen ook je adresgegevens of woonplaats. Ze weten daardoor naar welke lokale bank ze je moeten leiden, waardoor ze betrouwbaar proberen over te komen.

Oproepen stilhouden

Vermoed je dat jouw telefoonnummer is betrokken bij een datalek? Je kunt je smartphone op meerdere manieren beschermen tegen oplichting. Op verschillende toestellen kun je uitschakelen dat je wordt gebeld door onbekende nummers. Deze oproepen komen nog wel binnen op je smartphone, maar worden stilgehouden. Benieuwd hoe dat werkt? Zo schakel je oproepen van onbekende nummers uit op de iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Tik op ‘Telefoon’; Zet de schakelaar achter ‘Onbekende bellers’ uit.

Heb je de instellingen van je iPhone aangepast? Oproepen van onbekende nummers worden dan stilgehouden en direct doorgestuurd naar je voicemail. In de Telefoon-app zie je onder ‘Recent’ wel nog welke onbekende nummers je hebben gebeld, waardoor je ze altijd kunt terugbellen. Hoe vaker je oproepen van oplichters op je smartphone beantwoordt, des te meer je door soortgelijke nummers wordt gebeld in de toekomst. Het uitschakelen van deze oproepen is een eenvoudige manier om dat te voorkomen.

Zo voorkom je oplichting

De belangrijkste manier om oplichting via je smartphone te voorkomen is door oproepen van onbekende nummers niet te beantwoorden. Verwacht je geen telefoongesprek van een vreemd nummer? Laat je smartphone dan overgaan, je kunt het nummer daarna opzoeken om te controleren wie er heeft gebeld. Vaak zie je in zoekmachines als Google al of het een betrouwbaar nummer is. Heb je toch opgenomen? Deel dan nooit belangrijke informatie als je adres, bankrekeningnummer of wachtwoorden.

Houd er bovendien rekening mee dat medewerkers van een bank nooit om gegevens of geldbedragen vragen. Als dit tóch gebeurt heb je te maken met oplichting via je smartphone. Criminelen bellen overigens niet alleen, maar sturen ook berichten via WhatsApp of iMessage. Verwijder deze berichten direct, zodat je niet per ongeluk op een link naar een gevaarlijke website tikt. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je regelmatig tips ontvangt over het veilig houden van je smartphone!