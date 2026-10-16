iPhone Duo pre-order: met deze 3 tips krijg je géén lange levertijden

De pre-order van de iPhone Duo begint bijna! Wil jij de eerste vouwbare iPhone van Apple zo snel mogelijk in huis hebben? Met deze drie tips voorkom je lange levertijden.

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iPhone Duo pre-order

De iPhone Duo verschijnt bijna in de winkels! Apple heeft de eerste vouwbare iPhone ooit aangekondigd op woensdag 9 september. Die dag presenteerde Apple de nieuwe iPhones van 2026, dat zijn de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max liggen al bijna een maand in de winkels, de iPhone Duo volgt komende week. Wil je de iPhone Duo als eerste in huis hebben? Dan is het verstandig om de iPhone alvast in de voorverkoop te halen.

Je kunt de iPhone Duo vanaf vrijdag 16 oktober 2026 14.00 uur Nederlandse tijd bestellen. Het is de verwachting dat de levertijden snel oplopen, omdat de voorraad van de iPhone Duo naar verluidt erg beperkt is. Die voorraad gaat er vermoedelijk snel doorheen, waardoor het moeilijk wordt om de iPhone Duo snel in huis te halen. Wil je niet te lang wachten? Met deze drie tips ben je goed voorbereid op de pre-order van de iPhone Duo!

1. Kies alvast een webshop

Bepaal eerst bij welke webshop je de iPhone Duo wilt bestellen. Maak daar alvast een account aan en log direct in, nog voordat de pre-order begint. Dat bespaart je tijd tijdens het bestellen, want je hoeft niet meer te wachten op een verificatiemail om je account te activeren. Controleer vooraf of de webshop meedoet aan de pre-order van de iPhone Duo, want je kunt de vouwbare iPhone niet overal direct bestellen. Bij deze webshops kun je wél terecht en krijg je meteen korting in combinatie met een abonnement:

iPhone Duo met abonnement

2. Bepaal de uitvoering van je iPhone Duo

Het is niet alleen belangrijk om te bedenken bij welke aanbieder je de iPhone Duo wilt halen, ook de uitvoering van de iPhone moet je van tevoren bedenken. Kies vooraf de gewenste kleur en opslagcapaciteit. Zo hoef je hierover niet meer te twijfelen tijdens het begin van de pre-order. Vooral populaire kleuren en uitvoeringen kunnen snel uitverkocht raken, waardoor de levertijden oplopen. Bij de iPhone Duo zorgt waarschijnlijk vooral de opslagcapaciteit voor leverproblemen, omdat de vraag naar het basismodel met 256 GB het grootst gaat zijn.

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3. Kies alvast een betaalmethode

Heb je de gewenste uitvoering van de iPhone Duo gekozen? Bepaal dan alvast hoe je het toestel wilt betalen. Je kunt de nieuwe iPhone als los toestel aanschaffen of combineren met een abonnement. Bij sommige aanbieders kun je het aankoopbedrag in termijnen betalen of je oude iPhone inruilen voor korting. Controleer vooraf welke betaalmogelijkheden de webshop aanbiedt en zorg dat je de benodigde gegevens bij de hand hebt. Wil je de iPhone Duo als los toestel aanschaffen? Bekijk hier waar je de iPhone Duo zonder abonnement in de pre-order bestelt:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone Duo bestellen

Heb jij de uitvoering van de iPhone Duo geselecteerd en de webshop met het juiste aanbod gevonden? Zorg er dan voor dat je overal bent ingelogd en de betaalmethode alvast hebt geselecteerd. Zo hoef je tijdens de pre-order alleen nog de bestelling af te ronden en vergroot je de kans dat de iPhone Duo op vrijdag 23 oktober bij jou thuis wordt afgeleverd. Bestel je de iPhone Duo later? Dan is de kans groot dat je weken moet wachten op je nieuwe iPhone.

Bij de iPhone Duo krijg je een 5,4-inch en een 7,6-inch scherm, de A20 Pro-chip met 12 GB aan werkgeheugen en twee 48-megapixelcamera’s. Je betaalt 2339 euro voor de iPhone Duo, maar krijgt in combinatie met een abonnement en als zakelijke gebruiker direct hoge korting. Ben je van plan om de iPhone Duo als zakelijk toestel gebruiken? Hier vertellen we hoe je direct honderden euro’s korting krijgt op de eerste vouwbare iPhone ooit:

iPhone Duo zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.