Een witte HomePod ziet er fraai uit, maar wordt ook snel smerig. En wat doe je met kringen die door de speaker op je houten vloer worden achtergelaten? Dit is alles wat je moet weten over het schoonmaken van een HomePod.



HomePod schoonmaken doe je zo

Het kan absoluut geen kwaad om je iPhone, iPad en Apple Watch regelmatig schoon te maken. Deze apparaten komen dagelijks meermaals in contact met je handen. Een HomePod pak je een stuk minder vaak vast, en heeft een vaste plaats in je huis. De speaker hoef je daardoor minder vaak schoon te maken, maar een goede poetsbeurt op zijn tijd kan zeker geen kwaad. Onderstaande benodigdheden komen daarbij van pas.

Microvezeldoekje

Een beetje water

Kledingborstel

De kledingborstel gebruik je voor het verwijderen van stof en (dieren)haren, terwijl je de microvezeldoek gebruikt om het oppervlak af te nemen. Kijk uit met water en wring het doekje goed uit voordat je ermee aan de slag gaat. Ook kun je eventueel schoonmaakdoekjes gebruiken. Let er dan wel op dat deze maximaal 70 procent isopryl alcohol bevatten, een desinfecterend middel.



Verwijder de stekker zodat de HomePod niet actief is tijdens het schoonmaken; Beweeg de kledingroller rondom het gaas van de HomePod. Hiermee ontdoe je de speaker van haren en grote stoflappen; Maak het microvezeldoekje een beetje vochtig, wring ‘m uit en beweeg de doek rondom de bekleding van de HomePod.

Wat doe ik met kringen?

Heeft de speaker kringen op je houten vloer achterlaten? Volg dan de aanwijzingen van de fabrikant om deze schoon te maken. In het vervolg is het verstandiger om je HomePod niet direct op de houten vloer te plaatsen, maar om bijvoorbeeld een boek of onderzetter te gebruiken.

Apple geeft namelijk toe dat de speaker kringen kan achterlaten op houten oppervlakken. Dit heeft te maken met oliedampen die tussen de siliconen en houtenoppervlak ontstaan. Bovendien kun je Apple hier niet op aanspreken, want men waarschuwt er zelfs voor op haar eigen website en heeft zich zodoende ingedekt.

Zit er een vlek op je HomePod, bijvoorbeeld omdat iemand er een glas wijn over heeft laten vallen? Jammer genoeg is er geen manier om zulke vlekken grondig te reinigen. Je kunt maar beter geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken, want de bekleding van de HomePod is kwetsbaar. Het is daarom beter om de klantenservice van Apple om hulp te vragen.

Houd je Apple-producten schoon

