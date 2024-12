Als je een Apple Watch hebt doe je er goed aan om de volgende functie meteen uit te zetten. Wij laten zien hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functie op de Apple Watch moet je eigenlijk meteen uitzetten

Misschien heb je het wel eens gehad: je checkt je Apple Watch om te weten hoe laat het is. Of je wil naar een volgend nummer skippen op Spotify en opeens staat er een van de live activiteiten de helft van het scherm te blokkeren.

Toegegeven, de live activiteiten kunnen best handig zijn. Je vindt ze vaak in de slimme stapel en die past zich automatisch aan. Zo zal bijvoorbeeld de weersverwachting te zien zijn als je van huis wilt vertrekken, of Shazam als er ergens muziek op de achtergrond wordt afgespeeld.

Wil je dat liever niet? Dan kun je het automatisch activeren van de live activiteiten op je Apple Watch uitzetten. Dat doe je op de volgende manier.

Automatisch activeren van live activiteiten uitzetten Op de ‘Instellingen’ op je Apple Watch; Scrol naar beneden en klik op ‘Slimme stapel’; Tik op ‘Live activiteiten’; Zet de schuifknop bij ‘Start Live activiteiten automatisch’ op uit.

Je kunt dan nog steeds de live activiteiten in de slimme stapel bekijken. Maar je Apple Watch zal dan niet meer automatisch de slimme stapel met activiteiten laten zien.

De functie zit op elke Apple Watch die watchOS 11 draait. Dat zijn de volgende Apple Watches.

Heb je een te oude Apple Watch? Of ben je gewoon toe aan een nieuwe? De nieuwste smartwatch van Apple is de Watch Series 10. Naast het nieuwe ontwerp met een groter scherm heeft de Apple Watch Series 10 ook betere speakers en is hij verkrijgbaar in nieuwe materialen en afwerkingen. Hij ondersteunt ook sneller opladen ten opzichte van de Series 9. Prijzen voor de Series 10 beginnen bij € 419,- voor de 42 mm-versie.