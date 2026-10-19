Waarom je deze nieuwe functie in iOS 27 meteen wilt inschakelen

Met iOS 27 heeft Apple een handige nieuwe functie toegevoegd. Daarmee worden je nieuwste foto’s en video’s veel sneller in iCloud gezet. Zo werkt het!

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Sneller foto’s synchroniseren in iOS 27

Maak je regelmatig foto’s met je iPhone? Dan bewaar je die waarschijnlijk automatisch in je iCloud. Handig, want zo kun je jouw foto’s en video’s ook bekijken op je iPad, Mac en andere Apple-apparaten.

Toch werkt die functie niet altijd even fijn. Je iPhone zet nieuwe foto’s namelijk niet altijd meteen in iCloud. Soms wacht het toestel even met synchroniseren om de batterij te sparen. Daardoor kan het gebeuren dat je de nieuwste foto’s een tijdje niet op je andere apparaten ziet verschijnen.

Gelukkig heeft Apple daar in iOS 27 iets op bedacht. Met de nieuwe functie ‘Synchroniseer onmiddellijk’ geef je jouw iPhone de opdracht om nieuwe foto’s en video’s zo snel mogelijk naar iCloud te sturen.

Zo schakel je ‘Synchroniseer onmiddellijk’ in

De nieuwe functie zit een beetje verstopt in de Foto’s-app. Gelukkig heb je hem binnen een paar tikken aangezet. Dat doe je op de volgende manier.

Open de app ‘Foto’s’ op je iPhone; Tik onderaan op ‘Verzamelingen’; Tik rechtsboven op je profielfoto; Kies ‘Synchroniseer onmiddellijk’; Selecteer ‘Vandaag’.

Je iPhone geeft het synchroniseren nu voorrang. Daardoor hoef je minder lang te wachten voordat je nieuwste foto’s ook op je andere Apple-apparaten verschijnen.

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Synchroniseer onmiddellijk heeft ook een paar nadelen

Er zit wel een klein addertje onder het gras. De functie blijft namelijk niet aanstaan. Aan het einde van de dag schakelt je iPhone hem automatisch weer uit. Wil je de volgende dag opnieuw sneller synchroniseren? Dan moet je de functie opnieuw aanzetten. Houd er ook rekening mee dat de functie wat meer batterij en mobiele data kan gebruiken.

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