In iOS 17 kan je iPhone je huisdier herkennen – zo doe je dat

Wil jij meer overzicht krijgen in je Fotobibliotheek? Dan is er een handige functie, want in iOS 17 herkent je iPhone personen én huisdieren op foto’s. Zo werkt dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je ontzettend veel foto’s op je iPhone hebt staan, is het soms wel even zoeken naar een oudere afbeelding. In iOS 16 is daarom een handige functie toegevoegd, waarmee je foto’s kunt koppelen aan je contacten. In iOS 17 is de functie nog uitgebreider geworden, want je iPhone herkent dan personen én huisdieren. Vervolgens worden alle afbeeldingen bewaart in een map.

Lees ook: Maak van je oude iPad een digitaal fotolijstje (en hang ‘m op)

Een toffe functie, zeker als je alle foto’s van een vriend, familielid of huisdier in één oogopslag wilt kunnen bekijken. Het koppelen van foto’s aan je contacten gaat niet direct automatisch, dat gebeurt pas zodra je een afbeelding hebt toegewezen aan een contactpersoon of naam. Als je dat hebt gedaan, herkent je iPhone alle andere foto’s van de persoon of het huisdier vanzelf. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Personen en huisdieren herkennen met iOS

Om foto’s te koppelen aan contacten moet je iOS 16 of nieuwer op je iPhone geïnstalleerd hebben. Vanaf iOS 17 herkent je iPhone ook (huis)dieren. Het is dan mogelijk om je huisdier ook een naam te geven in je Fotobibliotheek, zodat al deze foto’s worden verzameld in één album. Het koppelen van personen of dieren aan contacten gaat als volgt:

Open ‘Foto’s’ op je iPhone; Ga naar de foto van de persoon of het huisdier; Kies voor het informatiesymbool (de ‘i’) onder de foto; Tik op het rondje met het vraagteken linksonder bij de foto; Kies voor ‘Geef deze persoon/dit huisdier een naam’; Vul de naam in en tik op ‘Volgende’; Kies tot slot voor ‘Gereed’ om de foto te koppelen aan het contact.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je meerdere personen of huisdieren wilt koppelen aan foto’s, kun je ook naar ‘Personen, huisdieren en plaatsen’ gaan in de Foto-app van Apple. Tik daar op ‘Personen en huisdieren’, je ziet dan een overzicht van alle personen die je iPhone al heeft herkend op je foto’s en video’s. Als je naar één van deze personen of huisdieren gaat is het makkelijk om de foto’s te koppelen aan een contact of naam.

Lees ook: iOS 17 verklapt: dit kun je straks met de nieuwe actieknop

Dat doe je door op de drie puntjes rechtsboven in beeld te tikken en naar ‘Geef deze persoon/dit huisdier een naam’ te gaan. Doorloop vervolgens dezelfde stappen om de foto te koppelen aan een contact. Je iPhone plaatst dan automatisch alle foto’s en video’s van de persoon of het huisdier in één mapje. Deze beelden kun je zelfs afspelen als een diavoorstelling, je ziet dan alle foto’s en video’s achter elkaar.

Meer weten over iOS?

Met de functie vind je veel sneller (oudere) foto’s van een vriend(in) of familielid terug. Vanaf iOS 17 kun je dus zelfs je huisdieren toevoegen aan je Fotobibliotheek. Wil je meer weten over de nieuwste versie van het besturingssysteem? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!