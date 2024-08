Een plaatje doorsturen via e-mail, hoe doe je dat eigenlijk? Dit is de snelste manier om een foto als bijlage te versturen op je iPhone!

Een iPhone-foto als bijlage versturen: dit is de snelste manier

Je kunt een foto doorsturen via WhatsApp of delen of social media, maar soms is het toch net even wat handiger om een afbeelding via e-mail naar iemand te sturen. De snelste (en makkelijkste) manier om een foto als bijlage te sturen gaat via Mail op je iPhone. Volg daarvoor de onderstaande stappen.

Een iPhone-foto als bijlage versturen Open de Mail-app op je iPhone begin een nieuwe e-mail door rechtsonder op het vierkantje met de pen te tikken; Typ de gegevens en de inhoud van de mail; Om een foto toe te voegen ga je naar een nieuwe regel door op ‘Return’ te tikken; Tik in de balk op het icoontje met de foto (dit is het tweede icoontje van links); Kies een (of meerdere) foto’s uit je bibliotheek die je wilt doorsturen; Tik op ‘Gereed’ en de foto verschijnt in je mail; Na een tik op de pijl in het blauwe bolletje (rechtsboven) stuur je de e-mail.

Andere manieren om een iPhone-foto als bijlage te sturen

Dit is natuurlijk niet de enige manier om een foto via e-mail te sturen. Je kunt ook vanuit de Foto’s-app een foto delen. Open de foto die je wilt sturen, tik linksonder op het delen-icoontje (het vierkantje met het pijltje) en kies voor E-mail. Vervolgens moet je nog de rest van je e-mail typen. Maar omdat dan de foto tijdens het typen in de weg kan zitten is de eerderde manier die we hebben beschreven net wat handiger.

Een derde manier is om tijdens het typen van een e-mail je vinger op een lege plek ingedrukt te houden. Daarna kies je in het pop-up menu voor ‘Voeg foto of video in’ en selecteer je de afbeelding.