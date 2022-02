iCloud Mail problemen: met deze oplossingen kun je zo weer mailen

Heb je problemen met je iCloud Mail? Krijg je geen mails meer binnen of lukt het maar niet om ze te versturen? Met de volgende oplossingen ben je zo weer aan het mailen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iCloud Mail problemen

Zul je net zien: ben je op een belangrijk mailtje aan het wachten en dan heeft iCloud Mail opeens problemen. Gelukkig is er vaak niet al te veel aan de hand en met de volgende oplossingen ben je zo weer aan het mailen.

1. Check je internetverbinding

In de meeste gevallen is je internetverbinding de oorzaak van je iCloud Mail problemen. Check daarom eerst of je überhaupt kunt internetten op je iPhone of iPad. Open een website of kijk of het bijvoorbeeld lukt om een YouTube-filmpje te kijken.

Probeer je mail te checken met je wifi-verbinding en de mobiele dataverbinding (4G of 5G) van je iPhone. Doet je mail het niet bij een van de twee, dan weet je dat daar het probleem zit. Doet iCloud Mail het helemaal niet? Dan probeer je de volgende tip.

2. Herstart je iPhone of iPad

Vaak zijn de simpelste oplossingen ook de beste. Wanneer een van je apps (zoals iCloud Mail) problemen geeft, start dan je iPhone of iPad opnieuw. Dat doe je op verschillende manieren, afhankelijk of je iPhone een thuisknop heeft. Hoe je dat precies doet lees in het volgende artikel.

Lees meer: iPhone uitzetten of volledig herstarten? Zo doe je dat!

3. Check of er problemen met iCloud zijn

Controleer ook altijd even of er problemen met iCloud zijn. Op de website Apple System Status zie je aan de kleur van de bolletjes waar er mogelijk problemen zijn. Groen is oké, bij rood zijn er problemen.

Toch kunnen er sowieso problemen zijn, ook al staan alle bolletjes op groen. Check daarom ook de website AlleStoringen of kijk op Twitter en zoek daar of er problemen met iCloud bekend zijn.

Ook als je problemen met iCloud hebt, kan het zijn dat iCloud Mail de nodige nukken heeft. In dat geval moet je eerst de problemen met iCloud oplossen. Daarover lees je hieronder meer.

Lees meer: iCloud werkt niet: al je iCloud-problemen opgelost

4. Opnieuw inloggen in je iCloud Mail

Soms helpt het om opnieuw in te loggen bij je iCloud Mail. Je moet dan eerst het oude account verwijderen van je iPhone of iPad om hem vervolgens weer toe te voegen.

Om je account te verwijderen bij iCloud Mail problemen tik je op ‘Instellingen > Mail > Accounts ‘. Vervolgens tik je in de lijst met accounts op het mailaccount dat je wilt verwijderen en kies je voor ‘Verwijder account’. Vervolgens voeg je het account opnieuw toe op onderstaande manier:

iCloud Mail toevoegen aan je iPhone Tik op ‘Instellingen > Mail > Accounts; Kies voor ‘Nieuwe account’; Kies het soort account dat je wilt toevoegen, bijvoorbeeld iCloud; Vul de gevraagde gegevens in en je mail wordt opnieuw toegevoegd.

5. Mailbox of iCloud is vol

Het kan ook zomaar gebeuren dat je iCloud Mail vol zit en voor problemen zorgt. Er zit dan niets anders op dan eens kritisch door je mailtjes (en je overige Cloud-opslag) te gaan of er niet teveel berichten tussen staan met grote bestanden.

Overigens is het bij het versturen van mailtjes ook niet mogelijk om teveel grote bestanden mee te sturen. Je krijgt dan de melding of Apple er een linkje van moet maken zodat de ontvanger de bestanden zelf kan downloaden. Dit wordt ook wel Mail Drop genoemd.

Ga als laatste eens goed door alle bestanden die in je iCloud staan. Je kunt er ook voor kiezen om je iCloud-opslag te upgraden en er meer ruimte bij te kopen.

Lees meer: iCloud-opslag vol: ruimte vrijmaken, kopen of downgraden in 3 stappen

6. Check je iCloud Mail online bij problemen

Wanneer het maar niet lukt om je iCloud Mail problemen te fixen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om je Mail online te checken via de website. Surf naar de iCloud website en log in met je Apple ID. Tik vervolgens op het mail-icoontje om je iCloud Mail te openen.

Lees meer: Inloggen op iCloud: altijd bij je bestanden op iOS, Mac en andere computers

Meer Apple-tips

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Apple? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app voor je iPhone of houd de site in de gaten.