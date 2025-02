iPhone-tips: 7x zo haal je meer uit de Uitnodigingen-app van Apple

Apple heeft de Uitnodigingen-app afgelopen week pas uitgebracht, daarom laten we je in deze iPhone-tips zien hoe je er het maximale uithaalt.

iPhone-tips voor de nieuwe app Uitnodigingen

Organiseer je binnenkort een feest, borrel of ander evenement? Dan kun je daar voortaan Apple Uitnodigingen voor gebruiken. Enige voorwaarde is dat je een iPhone hebt met iOS 18 erop en een iCloud+ abonnement. Met onze iPhone-tips van deze week heb je de nieuwe app snel onder de knie!

1. Een uitnodiging maken en versturen

De app is bedoeld voor het maken van een uitnodiging en het versturen ervan, dus dat is ook het eenvoudigst. Het werkt als volgt:

Download en open de app Uitnodigingen; Tik rechtsboven op het plusteken; Tik op ‘Voeg achtergrond toe’ en kies een achtergrond of (maak) een foto; Voer een naam voor het evenement in, en vul datum en tijd in; Tik op ‘Locatie’ om aan te geven waar het evenement plaatsvindt; Tik rechtsboven op ‘Voorvertoning’.

Ben je tevreden met de uitnodiging, tik dan rechtsboven op ‘Volgende’. Je kunt de gemaakte uitnodiging dan direct versturen. Dat kan via e-mail of via Berichten, maar je kunt ook direct de link delen in een andere app, of de link kopiëren.

2. Een fotoalbum toevoegen

Het is ook mogelijk om gelijk een gedeeld fotoalbum toe te voegen. Daar kan iedereen dan foto’s van het evenement aan toevoegen. Het fotoalbum wordt automatisch als gedeeld album toegevoegd aan je Foto’s-app, waar je te allen tijde de instellingen ervan kunt aanpassen.

Om een gedeeld fotoalbum toe te voegen, open je de gemaakte uitnodiging en tik je rechtsboven op de drie puntjes. Tik in het snelmenu dat verschijnt op ‘Wijzig’. Vervolgens scrol je naar beneden en tik je op ‘Maak album aan’. Geef het album een naam en tik rechtsboven op ‘Gereed’.

3. Een afspeellijst toevoegen

Je kunt er ook voor kiezen om een afspeellijst van Apple Music mee te sturen. Dat kan een afspeellijst zijn die je zelf hebt aangemaakt, maar een gezamenlijke afspeellijst is ook mogelijk. Die maak je dan eerst aan in de Apple Music-app.

Het toevoegen van de afspeellijst werkt op dezelfde manier als het toevoegen van een fotoalbum. De afspeellijstoptie staat er direct onder.

4. Gasten goedkeuren en extra gasten

Wil je zeker weten dat er geen willekeurige gasten aansluiten, dan kun je er voor kiezen om elke afzonderlijke gast handmatig goed te keuren. Open daarvoor de uitnodiging, tik weer rechtsboven op de drie puntjes en tik op ‘Instellingen evenement’. Zet de schakelaar achter ‘Keur gasten goed’ vervolgens op ‘aan’.

Verder kun je er nog voor kiezen dat elke gast een of meerdere gasten mag meenemen. Je hebt de keuze uit 1 t/m 5. Tik hiervoor boven ‘Keur gasten goed’ op ‘Extra gasten’ en tik op het aantal gasten dat elke gast mag meenemen.

5. Een notitie versturen

Heb je de uitnodiging verstuurd, maar wil je nog wat informatie toevoegen? Geen probleem, dan verstuur je gewoon een notitie! De knop ‘Verstuur een notitie’ is direct zichtbaar als je een gemaakte uitnodiging weer opent. Tik erop, typ je boodschap en tik op ‘Verstuur notitie’.

De notitie verschijnt onder in het blok waar je zelf in staat als organisator. Wil je de notitie toch weer verwijderen, tik er dan op en kies voor ‘Verwijder notitie’.

6. Reageren als ontvanger

Heb je een uitnodiging via de app Uitnodigingen ontvangen, dan heb je een paar opties. Uiteraard kun je direct laten weten of je komt of niet, maar daarnaast kun je ook je naam en je foto wijzigen. Je kunt ook gelijk laten weten of en hoeveel extra gasten je al dan niet meeneemt. Verder kun je een bericht voor alle genodigden achterlaten en de gastenlijst bekijken.

7. Als je geen iCloud+ abonnement hebt

Heb je een iCloud+ abonnement, dan krijg je de app er gratis bij. Heb je géén iCloud+ abonnement, dan kun je helaas zelf geen uitnodigingen versturen. Maar gelukkig kun je ze wel gewoon ontvangen en accepteren. Uitnodigingen van deze app kunnen dus met een gerust hart naar iedereen worden gestuurd, ook naar Android-gebruikers.

