De cameraregelaar is een nieuwe iPhone 16-knop. Deze knop zorg soms voor wat frustraties. Maar met iOS 18.2 kun je dat eenvoudig voorkomen.

iPhone 16 cameraregelaar: zo druk je hem niet meer per ongeluk in

Elke iPhone 16 heeft dit jaar een slimme nieuwe knop erbij gekregen: de cameraregelaar. Deze aanraakgevoelige knop kun je op verschillende manieren besturen. Je kunt hem bijvoorbeeld zachtjes indrukken of eroverheen vegen. Standaard opent één druk op deze knop de camera-app en met een veegbeweging zoom je dan soepel in en uit.

Toch zorgt deze knop soms ook voor wat frustraties. De Camera-app wordt dankzij de cameraregelaar nogal eens vanzelf gestart als je de iPhone in je broekzak hebt zitten. Een oplossing is om de knop helemaal uit te zetten, maar dat wil je ook niet. Er is sinds iOS 18.2 een andere manier om te voorkomen dat je hem per ongeluk indrukt als je de iPhone weggestopt hebt.

iOS 18.2: meer opties voor de cameraregelaar

In iOS 18.2 heb je nu de optie om de cameraregelaar alleen de camera-app te laten starten als ook het scherm is ingeschakeld. Wanneer je de iPhone gebruikt werkt de knop dus als vanouds. Het is dan niet meer mogelijk dat de camera-app vanzelf opent als je de iPhone bijvoorbeeld in je broekzak hebt zitten.

Je stelt dit op de volgende manier in.

iPhone 16 cameraregelaar niet meer per ongeluk indrukken Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Scherm en helderheid’; Scrol nogmaals naar beneden tot het kopje ‘Cameraregelaar’; Zet de schuifknop aan bij ‘Scherm moet aan zijn’.

iPhone 16 in het kort

De iPhone 16 heeft niet alleen de nieuwe cameraregelaar, maar beschikt over een hele reeks nieuwe functies. Zo heeft hij de razendsnelle A18-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. Verder heeft hij een vernieuwd camera-eiland voor ruimtelijke video’s en hebben alle versies nu de mogelijkheid om macrofoto’s te maken.

Wil je de iPhone 16 kopen? De prijzen beginnen bij € 848,90. Voor een complete lijst van alle prijzen moet je even ons iPhone 16-prijsoverzicht checken.