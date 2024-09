De pre-order van de iPhone 16 begint op vrijdag 13 september. Wil je Apple’s nieuwe toestel kopen? Wij geven je een paar handige iPhone 16 pre-order tips!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 pre-order: bereid je voor met deze tips

Het is eindelijk zover! De iPhone 16 pre-order gaat beginnen. Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? Vanaf vrijdag 13 september 14.00 uur zijn de nieuwe iPhones te bestellen.

iPhone 16 kopen

Ben je van plan om de iPhone 16 te kopen? Dan moet je er op tijd bij zijn bij de iPhone 16 pre-order. Vanaf vrijdag 13 september om 14.00 uur is de iPhone 16 te bestellen bij de volgende shops.

iPhone 16:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

iPhone 16 Plus:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

iPhone 16 Pro:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

iPhone 16 Pro Max:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

Heb je liever een abonnement? Schrijf je dan in bij KPN en wees zo als eerste op de hoogte.

Je moet dan nog wel even wachten tot je de iPhone 16 binnen krijgt, want de officiële release is een week later op vrijdag 20 september. Dat is ook de dag dat je de iPhone thuisgestuurd krijgt als je er op tijd bij bent met de pre-order.

De nieuwe iPhones verkopen vrijwel elk jaar razendsnel. Hierdoor is de kans groot dat de telefoon snel zal uitverkopen en de levertijden toenemen. Vrijwel elk van de nieuwe iPhone 16-modellen krijgt dan te maken met langere levertijden. Bereid je daarom goed voor met de volgende tips!

1. iPhone 16 prijzen: hoeveel wil je uitgeven?

Het is slim om vooraf goed na te denken over welke versie van de iPhone 16 je wilt aanschaffen. Dit jaar heeft Apple opnieuw vier modellen geïntroduceerd: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

Alle toestellen worden standaard geleverd met 128 GB opslag, behalve de iPhone 16 Pro Max, die begint bij 256 GB. Hieronder vind je de prijzen:

2. Hoeveel opslag heb ik nodig?

Bij elke iPhone (behalve de iPhone 16 Pro Max) krijg je dus standaard 128 GB opslagruimte, wat voor de meeste mensen genoeg is. Toch is het slim om voor je aankoop even na te denken hoeveel opslag je echt nodig hebt.

Je kunt kiezen uit 128 GB, 256 GB en 512 GB opslag. Bij de Pro en de Pro Max heb je zelfs de keuze uit 1 TB aan ruimte. Alleen bij de iPhone 16 Pro Max is de 128 GB-optie niet beschikbaar.

Hoe meer opslag je kiest, hoe hoger de prijs van je iPhone 16. Maar geen zorgen, vaak is het helemaal niet nodig om voor een extra grote opslag te gaan. Met een voordelig iCloud-abonnement kun je namelijk eenvoudig je opslag uitbreiden, zonder dat je honderden euro’s extra kwijt bent.

Een kleine tip: de iPhones met minder opslagruimte zijn vaak het populairst. Wil je dus een iPhone 16 met 128 GB? Wacht dan niet te lang, want deze modellen zijn vaak als eerste uitverkocht!

3. Welke kleur zal ik kiezen?

Apple heeft de iPhone van dit jaar weer wat nieuwe kleuren gegeven. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn beschikbaar in vijf knallende kleuren. Dit zijn:

Ultramarijn (blauw);

Blauwgroen;

Roze;

Wit;

Zwart.

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max komen in vier kleuren. Dit komt door het materiaal dat voor de behuizing is gebruikt. De nieuwe kleur, Desert titanium, vervangt de blauwe titanium tint uit de iPhone 15 Pro-serie. De kleuren van de iPhone 16 Pro (Max) zijn:

Desert titanium;

Wit titanium;

Zwart titanium;

Naturel titanium.

Zoals de namen al suggereren, beschikken de Pro-modellen over een titanium behuizing.

Welke kleur je uiteindelijk kiest is natuurlijk heel persoonlijk. Bedenk ook dat niet alle kleuren even duur zijn. Zo zijn de iPhone 16 en iPhone 16 Plus een stuk goedkoper zijn dan de Pro-modellen.

4. Waar wil je de iPhone gaan kopen?

Vanaf 13 september om 14:00 uur kun je de gloednieuwe iPhone 16 pre-orderen. Of je nu kiest voor de (digitale) Apple Store of een andere (online) verkoper, het is slim om alvast te beslissen waar je jouw iPhone wilt bemachtigen. Zo kun je snel je bestelling plaatsen. Wil je de iPhone rechtstreeks bij Apple pre-orderen? Zorg dan dat je de Apple Store-app alvast hebt gedownload – dan ben je helemaal klaar voor de grote dag!

Apple Store Apple 6,4 (2.145 reviews) Gratis via App Store via App Store

Vergeet niet om alvast in te loggen op je account bij de website waar je de iPhone 16 wilt bestellen, zodat je zeker weet dat je wachtwoord geen spelbreker wordt. Zo voorkom je dat je tijdens de start van de verkoop van de iPhone 16 niet in de stress schiet omdat je het wachtwoord bent vergeten!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Check hoeveel je oude iPhone nog waard is

Vind je de nieuwste iPhones wat aan de prijzige kant? Geen zorgen, je kunt nog wat geld terugverdienen met je oude toestel! Er zijn verschillende opties om van je oude iPhone af te komen. Zo kun je hem inruilen bij Apple, maar de vergoeding is daar vaak wat aan de lage kant. Gelukkig zijn er verschillende manieren hoe je je oude iPhone kunt inruilen of verkopen en zo wat extra geld scoort!

6. Bestel op tijd

Wil jij de nieuwste iPhone zo snel mogelijk hebben? Dan is dit waarschijnlijk de belangrijkste tip uit onze iPhone 16 pre-order tips: wees er op tijd bij. Niemand weet precies hoeveel van de nieuwe iPhones er beschikbaar zijn in Nederland. De levertijden zullen net als elk jaar snel oplopen. Daarom is het slim om niet te lang te wachten met de iPhone 16 pre-order om te voorkomen de iPhone die je wilt uitverkocht is.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.