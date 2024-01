Lichaamstemperatuur bekijken op je Apple Watch: zo doe je dat

Met de Apple Watch kun je verschillende gezondheidsgegevens zien, waaronder je temperatuur. Zo zie je jouw exacte lichaamstemperatuur op de Apple Watch!

Gezondheidsfuncties op de Apple Watch

Apple voorziet de Apple Watch van steeds meer gezondheidsfuncties. Het is al lang mogelijk om je work-outs bij te houden met de smartwatch, maar inmiddels kun je ook diepzeeduiken en hartfilmpjes maken met de Apple Watch. Het horloge wordt dus steeds geavanceerder, zo zit er in de Apple Watch Series 8 en nieuwer een temperatuursensor. Nu blijkt dat je daardoor je lichaamstemperatuur kunt opmeten met de Apple Watch.

De temperatuursensor vind je terug aan de achterzijde van de Apple Watch Series 8, Series 9 en eerste en tweede generatie Apple Watch Ultra. De functie wordt vooral gebruikt om de menstruele cyclus van vrouwen in de gaten te houden. In de Gezondheid-app van Apple kun je zien of je temperatuur hoger of lager is dan normaal, maar het is ook mogelijk om je exacte lichaamstemperatuur te zien op je Apple Watch. Zo werkt dat!

Lichaamstemperatuur bekijken

In de Gezondheid-app wordt alleen de basislijn van je polstemperatuur weergegeven, met daarbij een afwijking van twee graden warmer of kouder. Er is nu een manier ontdekt om tóch je precieze lichaamstemperatuur te meten met je Apple Watch. Wil je weten of je temperatuur in orde is? Dan kun je recente metingen van je polstemperatuur als volgt bekijken:

Ga naar ‘Instellingen’ op je Apple Watch; Scrol naar beneden en open ‘Gezondheid’; Kies voor ‘Apparaten’; Selecteer je Apple Watch; Tik op ‘Lichaamsmetingen’; Ga tot slot naar ‘Polstemperatuur’.

Zie je geen gegevens? Controleer dan bij de Watch-app op je iPhone of je ‘Polstemperatuur’ wel in hebt geschakeld. Dat doe je door de Watch-app te openen en naar ‘Privacy > Polstemperatuur’ te gaan. Zet vervolgens de schakelaar achter polstemperatuur aan. Doorgaans meet je Apple Watch de lichaamstemperatuur op tijdens je slaap, dus zorg ervoor dat je de smartwatch in de nacht blijft dragen.

Functie alleen op nieuwste Apple Watches

Op deze manier is het toch mogelijk om je exacte lichaamstemperatuur te meten met de Apple Watch. Het opmeten van de polstemperatuur is alleen mogelijk met de Apple Watch Series 8, Series 9 en de Apple Watch Ultra (eerste en tweede generatie). Heb je de functie niet en ben je van plan om een nieuwe smartwatch te kopen? Bekijk dan hier de beste prijzen van de Apple Watches:

