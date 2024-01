Zo heeft de Apple Watch iemand van koolstofmonoxide-vergiftiging gered

Een Amerikaanse studente is gered door haar Apple Watch, nadat ze bewusteloos was geworden door koolstofmonoxide-vergiftiging. Zo ging dat.

Apple Watch redt leven studente

In een nieuwsbericht van CBS News is te lezen dat een Amerikaanse studente, Natalie Nasatka, haar leven te danken heeft aan haar Apple Watch. De studente was in haar appartement, toen ze voelde dat ze plots erg vermoeid werd en haar zicht wazig werd. Kort hierna verloor ze haar bewustzijn. Later bleek dat te komen door koolstofmonoxide-vergiftiging.

Gelukkig had Nasatka vlak voordat ze bewusteloos werd een SOS-noodmelding ingeschakeld op haar Apple Watch. Hiermee belde ze naar 911, het Amerikaanse noodnummer. Zo waren de hulpdiensten op tijd gewaarschuwd en konden ze snel ter plekke komen. Nasatka werd uiteindelijk gered in de ambulance, daar kreeg zij direct zuurstof toegediend door de hulpverleners.

Zo gebruik je SOS-noodmelding

De koolstofmonoxide-vergiftiging bleek veroorzaakt te zijn door een gaslek in haar appartement, vertelde Nasatka na het incident. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van koolstofmonoxide-problemen, het is daarom aan te raden om een koolstofmonoxidemelder te installeren in je huis. Nasatka had die namelijk niet, waardoor ze niet tijdig gewaarschuwd werd.

Door de SOS-noodmelding te gebruiken op haar Apple Watch was ze gelukkig toch net op tijd om de hulpdiensten te waarschuwen na de koolstofmonoxide-vergiftiging. Met deze functie kun je nooddiensten direct bellen via je Apple Watch, zonder een nummer in te typen. Dat gaat als volgt:

Druk de knop onder de Digital Crown aan de zijkant van Apple Watch in; Houd de knop ingedrukt totdat SOS-noodmelding in beeld komt; Sleep de SOS-knop van links naar rechts over het scherm.

Let wel op, want zodra je de SOS-knop hebt gesleept worden de alarmdiensten direct gebeld. Gebruik deze functie dus alleen als het echt nodig is. Je kunt de knop aan de zijkant van je Apple Watch ook even ingedrukt houden, na tien seconden worden de hulpdiensten dan automatisch gebeld. Het horloge begint in dat geval vanzelf af te tellen, daarna wordt 112 gebeld.

Deze Apple Watches hebben de functie

De SOS-noodmelding is beschikbaar op Apple Watches die draaien op watchOS 3 of nieuwer. Heb je een Apple Watch Series 8 of een nieuwer model? Dan heb je ook ongeluksdetectie en valdetectie. Hiermee registreert het horloge automatisch een auto-ongeluk of een harde val. Ook dan worden de hulpdiensten vanzelf opgeroepen via de SOS-noodmelding.

Er zijn al meerdere verhalen gedeeld waarin de SOS-noodmelding van de Apple Watch levens heeft gered. Zo redde een Apple Watch eerder het leven van een vrouw door valdetectie en kon een tiener de hulpdiensten contacteren na een val van 40 meter. Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning voor SOS-noodmeldingen? Bekijk dan hier de prijzen van de nieuwste Apple Watches, zodat je niet teveel betaalt!

