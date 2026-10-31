Dit transparante hoesje voor de iPhone 18 Pro is nét even anders

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
31 oktober 2026, 11:33
2 min leestijd
Dit transparante hoesje voor de iPhone 18 Pro is nét even anders

Reviewscore

8

Een transparante hoesje voor je iPhone is natuurlijk niets bijzonders. Maar dit hoesje kan nét wat meer dan alleen je telefoon beschermen.

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Pluspunten

  • Handige, draaibare standaard
  • MagSafe-ondersteuning
  • Goede bescherming

Minpunten

  • Accessoires als kaarthouders blokkeren standaard
  • Knoppen voelen wat stug aan

Decoded Hybrid Stand Case review

Met een transparante hoesje blijft het mooie design van je iPhone 18 Pro goed zichtbaar en heb je een redelijk goede bescherming tegen stoten en vallen. Dat is fijn, maar meestal houdt het daar ook wel mee op.

decoded hybrid protective back cover iphone 18 pro max op tafel

Decoded pakt het met de Hybrid Stand Case iets anders aan. Dit hoesje heeft namelijk een ingebouwde standaard waarmee je jouw iPhone gemakkelijk neerzet. Het hoesje is verkrijgbaar voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max en kost 49,99 euro.

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iPhone-hoesje met ingebouwde standaard

Wat de Hybrid Stand Case net even wat anders maakt is zonder twijfel de ingebouwde standaard. Deze is gemaakt van aluminium en kun je draaien en uitklappen. Zo zet je jouw iPhone zowel rechtop als liggend neer.

Dat is handig wanneer je een filmpje wilt kijken tijdens je lunch. Of wanneer je aan het videobellen bent en even geen zin hebt om je iPhone de hele tijd vast te houden. Je kunt de standaard bovendien in verschillende hoeken zetten. En gebruik je hem even niet? Dan klap je hem weer plat tegen de achterkant van het hoesje.

decoded hybrid protective back cover iphone 18 pro max staand

Transparant, stevig en met MagSafe

Het hoesje heeft een transparante ontwerp en daardoor blijft de kleur van je iPhone 18 Pro zichtbaar. De Hybrid Stand Case heeft een krasbestendige afwerking die ook vingerafdrukken moet tegengaan. De zachte zijkanten zorgen daarnaast voor extra grip. Verder zit er een beschermende rand rondom de camera’s en heeft het hoesje metalen knoppen.

decoded hybrid protective back cover iphone 18 pro max in hand voorkant

Ook aan de bescherming bij de hoeken is gedacht. Als je de iPhone op de grond laat vallen is dit toch vaak de plek waar hij het eerst op terecht komt. De hoeken zijn daarom extra verstevigd om de klap op te vangen. Volgens Decoded is het hoesje getest op vallen tot 4 meter hoogte.

Het hoesje heeft ook MagSafe ingebouwd, zodat je jouw MagSafe-accessoires kunt blijven gebruiken. Ook draadloos opladen blijft mogelijk, zonder dat je het hoesje van je iPhone hoeft te halen.

Conclusie: Decoded Hybrid Stand Case review

De Decoded Hybrid Stand Case is een goede optie voor iemand die een transparant hoesje. De ingebouwde draaibare standaard is daarbij best handig.

Ook de ondersteuning voor MagSafe en de extra bescherming bij de hoeken zijn welkom. Wel is 49,99 euro een stevig bedrag voor een hoesje. Daarnaast weten we niet hoe goed het transparante materiaal op de lange termijn zijn kleur behoudt.

Zoek je vooral een goedkoop hoesje voor je iPhone 18 Pro? Dan is dit hoesje aan de prijzige kant. Maar ben je op zoek naar een transparante hoesje voor je iPhone en gebruik je hem vaak om films te kijken of te videobellen? Dan is de Hybrid Stand Case van Decoded zeker het checken waard.

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