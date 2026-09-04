Schoonmaken is zelden leuk, maar de FLOOR ONE S7 Max Pro maakt het wel een stuk gemakkelijker. Wij testten hoe goed deze slimme vloerreiniger zijn werk doet. Je leest er alles over in onze review van de FLOOR ONE S7 Max Pro!

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Pluspunten Stofzuigen en dweilen tegelijk

Stofzuigen en dweilen tegelijk Ondersteuning tijdens het schoonmaken

Ondersteuning tijdens het schoonmaken Zelfreinigend Minpunten Prijzig

Prijzig Vuilwatertank schoonmaken is vies klusje

Vuilwatertank schoonmaken is vies klusje Minder geschikt voor kamers met veel hoogpolig tapijt

Review FLOOR ONE S7 Max Pro: maakt het schoonmaken een stuk minder vervelend

Je vloer schoonmaken is zeker niet iets waar je naar uit kijkt. Eerst moet je alles stofzuigen, om vervolgens nog met een emmer en wat sop te gaan dweilen. De Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro wil daar verandering in brengen. Deze slimme vloerreiniger combineert namelijk je stofzuiger en je dweil in één apparaat.

Stof, kruimels, haren en viezigheid worden opgezogen terwijl de vloer meteen wordt schoongemaakt met water (en wat schoonmaakmiddel). In deze review hebben we de Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro eens nader bekeken en vertellen we of hij zijn prijs waard is.

De Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro heeft een adviesprijs van 599 euro. Maar bij online shops is hij vaak wat goedkoper te krijgen.

Minder gedoe dankzij stofzuigen en dweilen tegelijk

De grootste kracht van de FLOOR ONE S7 Max Pro is dat je twee taken combineert. Je hoeft dus niet meer eerst met een gewone stofzuiger door het huis om daarna nog met een dweil aan de slag te gaan.

Dat merk je vooral in ruimtes die snel vies worden, zoals de keuken en bij de voordeur. Een paar kruimels na het koken, een omgevallen glas drinken of vieze voetafdrukken van een regenachtige dag? Je pakt de Tineco erbij en binnen een paar minuten is alles weer schoon.

De S7 gebruikt een aparte schoonwatertank in het deksel van het apparaat. De vuilwatertank vind je halverwege de steel. Bijvullen gaat heel eenvoudig door de tank eraf te halen en onder de kraan te vullen. Dan nog één dopje met (meegeleverde) schoonmaakmiddel erbij en je kunt aan de slag.

Nette afwerking met duidelijk scherm

De FLOOR ONE S7 Max Pro is netjes afgewerkt en is daarnaast groot genoeg voor de wat langere Nederlander om makkelijk te gebruiken. Kinderen kunnen er ook mee aan de slag, maar hij is wel wat aan de zware kant (zo’n 6 kilogram). Toch heeft de S7 Max Pro daar wat op gevonden, maar daarover later meer.

De bouwkwaliteit voelt stevig en de meeste onderdelen bestaan uit plastic materiaal. Bovenop in de steel zit een duidelijk scherm waarop je informatie krijgt over onder andere de batterij en de schoonmaakstand.

Eenvoudige bediening met gesproken feedback

Je hoeft geen technische kennis te hebben om met deze Tineco aan de slag te gaan. Water erin, apparaat aanzetten en beginnen maar! De grond wordt ook niet té nat na het dweilen, dus alles is lekker snel droog en schoon.

Daarnaast geeft de S7 regelmatig gesproken feedback, maar dat is met de standaardinstelling nogal luid. Dus dat was wel even schrikken toen een dame luidkeels begon te praten nadat we hem hadden aangezet. Gelukkig kun je het volume aanpassen met de knop achterop het handvat. Er zijn slechts drie standen: luid, minder luid en uit.

Ondersteuning tijdens het schoonmaken

Een van de functies die we tijdens review van de FLOOR ONE S7 Max Pro erg fijn vonden was de extra duw- en trekondersteuning. Tijdens het stofzuigen en dweilen trekt en duwt de Tineco een beetje waardoor je zelf weinig kracht hoeft te zetten. Dat maakt het gebruik van de S7 erg moeiteloos.

Dat is vooral fijn als je meerdere kamers achter elkaar schoon moet maken. Ook een grote woonkamer of een hele benedenverdieping onder handen nemen wordt daardoor een stuk minder vermoeiend.

Natuurlijk blijft het een apparaat met waterreservoirs, dus hij is niet zo licht als een gewone steelstofzuiger. Als je hem de trap op moet tillen kost het je wel wat meer moeite.

Slimme sensoren regelen het werk

Deze Tineco zit ook vol slimme functies. Zo gebruikt hij sensoren om te bepalen hoe vies de vloer is. Bij een normale schoonmaakbeurt gebruikt hij dan minder kracht en bij een vieze plek schakelt hij automatisch een tandje bij. Dit is beter voor de accuduur en het scheelt wat in de geluidsproductie.

De S7 Max Pro maakt in de stille stand net wat minder lawaai dan een standaard stofzuiger. Maar zet je hem op ‘Max’ dan is het geluidsniveau ongeveer gelijk aan een reguliere stofzuiger. Maar het beste is om hem op de automatische stand te laten staan.

Vlekken haalt hij ook goed weg. Zit een vlek al wat langer op je vloer? Dan moet spuit je er wat extra schoonmaakmiddel en water op met de ingebouwde sproeier. Die zit vooraan de stofzuiger en bestuur je met de knop bij het handvat. Laat het eventjes wat langer intrekken en ga er een paar keer overheen. Dan is het zo weer schoon.

De S7 Max Pro kun je helemaal plat leggen, dus je kunt ook onder de bank schoonmaken. Een hele lage kast gaat echter niet lukken. Ook maakt hij goed langs de randen en in de hoeken schoon.

Ideaal voor kleine ongelukjes

Heb je huisdieren of kinderen? Dan is je vloer soms binnen een paar uur alweer vies. Haren, modderpoten en gemorst drinken horen er dan gewoon bij. De FLOOR ONE S7 Max Pro is dan perfect voor dit soort situaties.

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In ons huis lopen drie katten die regelmatig de boel op steltel zetten en met hun modderpootjes naar binnen zoeven. Het is dan heel makkelijk om met deze stofzuiger/dweilcombo de vloer eventjes te doen.

Haren en ander vuil worden makkelijk meegenomen en dit geldt ook voor eventuele waterbakken die omver gestoten zijn. Haren komen netjes in de opvangbak terecht en blijven bij de S7 vrijwel niet om de draaiende borstels zitten.

Snelle zelfreiniging maakt niet alles schoon

Na het schoonmaken zet je de Tineco terug op het laadstation en kun je de zelfreinigingsfunctie gebruiken. De borstel en het interne systeem worden dan automatisch gereinigd in 5 minuten. Dat scheelt jouw weer werk en voorkomt dat je na iedere schoonmaakbeurt zelf uitgebreid de roller moet boenen.

Toch betekent dit niet dat je helemaal niets meer hoeft te doen. De vuilwatertank moet je wel nog even leeggooien. In dit reservoir komt alles terecht wat de vloerreiniger van je vloer haalt.

Je krijgt dus een mix van natte haren, stof, zand dat op het filter blijft liggen met daaronder het vieze water. Het legen van de tank is daarmee niet altijd het leukste klusje. Soms moet je nog even met wat water en een borsteltje aan de slag om het opvangbakje echt goed schoon te krijgen.

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Prima accuduur

De accu van de FLOOR ONE S7 Pro Max gaat ongeveer 50 minuten mee, afhankelijk van de gebruikte stand. Dat is voldoende om een gemiddeld huis schoon te maken zonder tussendoor op te laden. Voor grotere woningen kan het zijn dat je niet alles in één keer kunt doen, maar voor dagelijks gebruik is de accuduur ruim voldoende.

Vooral geschikt voor woonkamers met harde vloer

De Floor one is vooral bedoeld voor harde vloeren met hier en daar een mat. Heb je veel hoogpolig tapijt in huis, dan is een gewone stofzuiger toch net wat beter en dat scheelt je ook in de portemonnee. De S7 is immers wel wat duurder dan een standaard stofzuiger.

Conclusie: Review FLOOR ONE S7 Max Pro

De Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro is zo’n apparaat waarvan je vooraf denkt: “heb ik dit echt nodig?” Maar zodra je hem gebruikt, merk je dat hij stiekem verrekte handig is. Het grootste voordeel is dat je tegelijkertijd kunt stofzuigen en dweilen. De vloer wordt goed schoon en het apparaat ondersteunt je bij het schoonmaken wat ook erg fijn is. Vooral voor grote gezinnen, eigenaren van ondeugende huisdieren en iedereen met veel harde vloeren is de FLOOR ONE S7 Pro Max een prima aanschaf. Je pakt hem er ook makkelijk bij om even te dweilen als er een keer een ongelukje is gebeurd. En het dat je zelf de dweil niet schoon hoeft te maken is natuurlijk ook fijn. De kleine irritaties, zoals het legen van de vuilwatertank moet je dan maar voor lief nemen.

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