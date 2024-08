Google Nest Mini vs HomePod mini: welke compacte speaker past bij jou?

De Google Nest Mini is een betaalbaar alternatief voor de Apple HomePod mini. Maar is het prijsverschil tussen deze twee speakers het waard? iPhoned zet de belangrijkste verschillen tussen de Nest Mini en HomePod mini voor je op een rij.

Nest Mini vs HomePod mini

Als je naar de prijs van de HomePod mini kijkt, valt op dat deze niet goedkoop is. Voor een van Apple’s compacte speakers betaal je rond de 110 euro, dat een behoorlijk bedrag is.

Daarentegen kun je de Nest Mini al krijgen voor ongeveer 55 euro. Is deze betaalbare speaker een waardig alternatief voor de Apple HomePod mini? iPhoned zet de belangrijkste verschillen tussen deze twee speakers onder elkaar.

Dit zijn de verschillen Design Functies Geluidskwaliteit Prijs

Klein en compact

De HomePod mini heeft een opvallend, rond ontwerp met een futuristische uitstraling. Helaas kan de speaker door dit design gemakkelijk omvallen op onstabiele oppervlakken. De bovenkant is aanraakgevoelig en hiermee bedien je ook het volume. Aan de onderkant bevindt zich een usb-c-poort voor aansluiting op de stroomvoorziening.

HomePod mini.

De Google Nest Mini heeft een compact, rond ontwerp met een stoffen bovenkant in diverse kleuren, zoals wit, zwart, rood en blauw. Het apparaat heeft aanraakgevoelige knoppen voor volume en muziekbediening. De rubberen basis zorgt voor stabiliteit, zodat de speaker minder snel valt. Er zit een schakelaar aan de zijkant om de microfoon uit te zetten.

Alles-in-één: intercom en assistent

De HomePod mini kan als intercom in huis dienen, zodat je berichten kunt doorsturen naar andere Apple-apparaten. Het werkt moeiteloos samen met Apple-diensten als Apple Music en HomeKit, en kan automatisch synchroniseren met meerdere HomePod mini’s voor geluid in meerdere kamers. Met Siri kun je spraakopdrachten geven en vragen stellen, terwijl de speaker een rijk en helder geluid levert met een 360-°C geluidsverspreiding.

Met de Nest Mini kun je muziek afspelen, vragen stellen en slimme apparaten in je huis bedienen via Google Assistant. De slimme speaker is uitgerust met verschillende functies die het dagelijks leven eenvoudiger maken. Bovendien herkent de Nest Mini je stem, wat betekent dat hij je persoonlijke voorkeuren en agenda’s kan bijhouden en aanpassen aan jouw behoeften. Hierdoor krijg je gepersonaliseerde antwoorden en suggesties.

Google’s alternatief voor Apple HomeKit

Google Home is, zoals de naam al suggereert, het alternatief van Google voor Apple HomeKit. De Home-app vormt het centrale punt van je slimme huis. In deze app kun je slimme speakers en andere apparaten toevoegen, die je vervolgens met je telefoon kunt bedienen. De Home-app werkt vergelijkbaar met de Woning-app van Apple. Je apparaten communiceren met elkaar en kunnen op afstand worden bediend, zolang je op hetzelfde wifi-netwerk bent aangesloten.

Helder geluid voor een relatief betaalbare prijs

De HomePod mini is compact, maar levert wel een 360-°C geluid. Hierdoor wordt het geluid gelijkmatig door de hele ruimte verspreid. Het toestel heeft een ingebouwde full-range luidspreker en passieve radiatoren, die zorgen voor een rijk en vol geluid met heldere bass. Hoewel het niet de krachtigste speaker is in de HomePod-serie, levert de HomePod mini nog steeds een uitstekende geluidskwaliteit voor zijn grootte en prijs.

De Google Nest Mini heeft een helder en evenwichtig geluid voor zijn compacte formaat. De speaker heeft een verrassend goede geluidskwaliteit met duidelijke tonen en een fatsoenlijke bass, ondanks zijn kleine afmetingen. Hoewel de bass niet zo diep is als bij grotere speakers zoals de Google Nest Audio, biedt de Nest Mini een aangename luisterervaring voor dagelijks gebruik.

Wat betaal ik

De Google Nest Mini is beschikbaar in de kleuren wit, zwart, oranje en blauw. De adviesprijs voor deze speaker bedraagt 59 euro. Op dit moment kun je het toestel bij Belsimpel aanschaffen voor 58,95 euro.

De Apple HomePod mini is verkrijgbaar in de volgende kleuren zwart, wit, blauw, geel en oranje. De speaker heeft een officiële adviesprijs van 110 euro. Momenteel is deze echter flink goedkoper bij MediaMarkt, waar je de gele variant van deze slimme speaker nu kunt kopen voor 99 euro.

Conclusie: Google Nest Mini vs HomePod Mini

De Apple HomePod mini en de Google Nest Mini hebben beiden een compact ontwerp, maar verschillen flink in prijs. De HomePod Mini, met een adviesprijs van 110 euro, integreert naadloos met Apple-producten en biedt uitstekende geluidskwaliteit, maar is aan de prijzige kant.

De Google Nest Mini, met een adviesprijs van 59 euro, is een stuk goedkoper en kost momenteel bij Belsimpel 58,95 euro. Dit prijsverschil maakt de Nest Mini een aantrekkelijke keuze voor wie een betaalbare slimme speaker zoekt met soepele prestaties en de voordelen van Google.

Als je kiest voor de HomePod mini, krijg je uitstekende geluidskwaliteit en een naadloze integratie met andere Apple-apparaten. Kies je de Nest Mini, dan betaal je minder en profiteer je van de voordelen van Google Assistant, samen met goede geluidskwaliteit en handige functies.