Teufel Ikonio review: deze stijlvolle speaker blaast de HomePod weg

De Teufel Ikonio heeft een opvallend ontwerp, maar hoe goed klinkt de speaker? Dat lees je in onze review van de Teufel Ikonio!

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Pluspunten Opvallend ontwerp

Opvallend ontwerp Krachtig en breed geluid

Krachtig en breed geluid AirPlay Minpunten Aan de zware kant

Aan de zware kant Prijzig

Teufel Ikonio review

Sommige speakers zijn gemaakt om zo min mogelijk op te vallen in je woonkamer. De Teufel Ikonio hoort duidelijk niet bij die categorie. Het apparaat ziet eruit alsof iemand een flinke hifi-installatie uit elkaar heeft gehaald en de belangrijkste onderdelen vervolgens in een futuristisch frame heeft gehangen.

En daar zit meer achter dan alleen een opvallend ontwerp. Binnenin vind je drie afzonderlijke speakersecties, twee subwoofers en genoeg vermogen om behoorlijk wat lucht te verplaatsen. Voor 1199,99 euro haal je de Teufel Ikonio in huis. Het idee is simpel: je moet met één apparaat het geluid krijgen waarvoor je normaal gesproken meerdere speakers in je kamer zet. Wij hebben geluisterd of dat ook echt lukt.

Een speaker die gezien mag worden

Om de Ikonio kun je eigenlijk niet heen. De verschillende speakers hangen in een geometrisch frame, waardoor het geheel eerder op een stuk moderne kunst lijkt dan op de gemiddelde draadloze speaker. Aan de linker-, voor- en rechterkant zit telkens een combinatie van een tweeter en middentoner. De twee subwoofers zijn een stuk minder zichtbaar en zitten aan de boven- en onderkant verwerkt.

Wil je juist wat minder aandacht op de losse speakers vestigen, dan levert Teufel magnetische covers mee – voor als je bang bent dat iemand er met een Swiffer doorheen prikt. Toch zouden wij ze het liefst achterwege laten, want juist zonder die roosters komt het bijzondere ontwerp het beste tot zijn recht.

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Zwaar apparaat, slimme bediening

Met een gewicht van 17,4 kilogram is het verstandig om vooraf goed na te denken waar je hem neerzet, want het verplaatsen is een stuk minder eenvoudig dan bij een HomePod. Maar als hij eenmaal staat, is dat natuurlijk geen probleem meer.

Aan de achterkant vind je genoeg aansluitmogelijkheden. Zo zijn er optical in, aux via RCA, usb-c en een ethernetpoort voor een bedrade internetverbinding aanwezig. Bovenop zit een touchpaneel dat oplicht zodra je hand dichterbij komt. Futuristisch, maar gelukkig niet zo futuristisch dat je eerst de handleiding moet lezen. De bediening spreekt voor zich bij de speaker.

AirPlay maakt hem interessant voor je iPhone

Na het aansluiten op het stopcontact stel je de Ikonio in met de Teufel Home-app. Binnen een paar minuten hangt de speaker aan je wifi-netwerk en kun je muziek afspelen. Daarbij heb je behoorlijk wat keuze, want Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect en TuneIn worden allemaal ondersteund.

Voor iPhone-gebruikers is AirPlay natuurlijk de belangrijkste feature. Daarmee stuur je vanuit Apple Music of een andere app rechtstreeks geluid vanaf je iPhone, iPad of Mac naar de speaker. Ook Bluetooth 5.1 is aanwezig. Een stemassistent ontbreekt dan weer.

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Die twee subwoofers zijn niet voor de sier

Uiteindelijk koop je zo’n groot apparaat natuurlijk voor het geluid. En zodra de muziek begint, snap je vrij snel waarom Teufel zoveel verschillende speakers in één behuizing heeft gestopt. De Ikonio klinkt opvallend vol en geeft lage, midden- en hoge tonen ieder genoeg ruimte. Daardoor verandert een druk nummer niet meteen in één grote brei van geluid.

Vooral de bas maakt indruk. De twee subwoofers kunnen volgens Teufel tot 19 Hz zakken en bij de juiste muziek (en flink wat volume) merk je dat met je hele lichaam. Toch overheerst de bas niet voortdurend, waardoor zang en kleinere details goed hoorbaar blijven.

Eén speaker die veel groter klinkt

De interessantste truc komt van de drie verschillende richtingen waarin de Ikonio geluid afvuurt. Dit zorgt voor een erg breed geluidsbeeld. Het is soms zelfs lastig te geloven dat al het geluid daadwerkelijk uit één apparaat komt. En zet je de HomePod ernaast, dan klinkt die opeens opvallend nauw.

Een traditionele opstelling met een losse linker- en rechterspeaker blijft natuurlijk iets anders, maar Teufel komt verrassend dichtbij. Zeker wanneer je recht voor de Ikonio zit, lijkt muziek zich veel verder naar links en rechts uit te strekken dan de speaker zelf breed is.

Bepaal zelf het geluid van de Ikonio

Via Teufels Dynamore-techniek kun je bovendien bepalen wat de speaker met dat brede geluid doet. In de stand Immersive probeert hij een zo ruimtelijk mogelijk geluidsbeeld neer te zetten. Omnidirectional is bedoeld voor situaties waarin de Ikonio bijvoorbeeld midden in een kamer staat en het geluid aan alle kanten goed moet klinken.

Er bestaat ook gewoon een Mono-modus. Dat klinkt bij een speaker als deze misschien wat vreemd, maar daar heeft Teufel een goede reden voor. Koop je namelijk een tweede Ikonio, dan kun je de twee exemplaren als een traditioneel stereopaar gebruiken. Daarmee wordt de installatie nóg indrukwekkender (maar ook nóg prijziger).

Conclusie review Teufel Ikonio

De Teufel Ikonio is een opvallende alles-in-één speaker die vooral indruk maakt met zijn combinatie van design, kracht en ruimtelijk geluid. Dankzij de drie speakersecties en twee subwoofers klinkt hij veel groter dan je op basis van één apparaat zou verwachten. De brede geluidsweergave zorgt ervoor dat muziek zich door de kamer verspreidt, terwijl de diepe bas en heldere details ervoor zorgen dat zowel rustige nummers als stevige tracks goed tot hun recht komen. Daar staat tegenover dat het formaat, gewicht en prijskaartje niet voor iedereen geschikt zijn. Toch is de Ikonio een interessante keuze voor wie wel de ervaring van een serieuze muziekinstallatie wil, maar geen woonkamer vol losse speakers wil plaatsen. Met AirPlay, uitgebreide streamingmogelijkheden en een uniek ontwerp is het een krachtige en stijlvolle speaker die vooral Apple-gebruikers veel te bieden heeft.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.