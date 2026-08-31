EZVIZ HB8 Lite 4K Kit review: beveiligen zonder gedoe met opladen

De EZVIZ HB8 Lite 4K Kit heb je zo geïnstalleerd, maar hoe goed werkt de beveiligingscamera? Dat hebben we voor je getest!

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Pluspunten Zonnepaneel vermindert de noodzaak om op te laden

Zonnepaneel vermindert de noodzaak om op te laden Goede 4K-beeldkwaliteit

Goede 4K-beeldkwaliteit Draait en volgt personen automatisch

Draait en volgt personen automatisch Slimme persoons- en voertuigherkenning

Slimme persoons- en voertuigherkenning Opnames lokaal bewaren zonder abonnement

Opnames lokaal bewaren zonder abonnement Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie AOV is een handige toevoeging Minpunten Geen ondersteuning voor Apple Home

Geen ondersteuning voor Apple Home EZVIZ-app is soms onoverzichtelijk

EZVIZ-app is soms onoverzichtelijk Nederlandse vertaling kan beter

Nederlandse vertaling kan beter Reclame voor CloudPlay in de app

EZVIZ HB8 Lite Kit review

Een beveiligingscamera ophangen is zo gebeurd, maar daarna wil je er het liefst zo min mogelijk werk aan hebben. De EZVIZ HB8 Lite 4K Kit probeert precies dat voor elkaar te krijgen. Hij houdt je tuin of oprit in 4K in de gaten, volgt automatisch personen en krijgt dankzij het meegeleverde zonnepaneel overdag weer wat energie terug. Klinkt lekker zorgeloos, maar werkt dat in de praktijk ook zo? We hebben het getest.

Slim beveiligen zonder omkijken

De HB8 Lite is een draadloze beveiligingscamera voor buiten. Hij filmt in 4K, kan bijna volledig ronddraaien en herkent onder meer mensen en voertuigen. Bij deze Kit krijg je bovendien een 5W-zonnepaneel, zodat je de camera niet telkens zelf hoeft op te laden.

Ophangen zonder gedoe met stroom

De HB8 Lite is met ongeveer 10 bij 14 centimeter vrij compact. Met de montagebeugel komt hij zo’n 17 centimeter van de muur, maar aan de gevel valt hij niet overdreven op. Ook de installatie is simpel: volg de stappen uit de handleiding, schroef de beugel op de gewenste plek en bevestig de camera. Omdat hij op een accu werkt, hoef je geen stroomkabel naar de camera te trekken.

Het meegeleverde 5W-zonnepaneel meet ongeveer 15 bij 21 centimeter. Dankzij de kabel van 3 meter hoef je het niet direct naast de camera te plaatsen. Zo kan de camera bijvoorbeeld onder een dakrand hangen, terwijl je het paneel met de verstelbare beugel op een zonnigere plek richt.

Dankzij de 5200mAh-accu heb je geen stopcontact nodig en zowel de camera als het zonnepaneel is IP65-gecertificeerd. Let bij het bestellen wel op: alleen de HB8 Lite 4K Kit wordt met het 5W-zonnepaneel geleverd, de reguliere HB8 Lite dus niet.

Alles regelen vanaf je iPhone

Na de installatie gebeurt vrijwel alles in de EZVIZ-app. Hier bekijk je het livebeeld, pas je de beeldkwaliteit aan, controleer je opnames en stel je de bewegingsdetectie in. De app is vooral functioneel opgezet. Er zijn behoorlijk wat mogelijkheden, waardoor het in eerste instantie even zoeken is waar alles zit. Na wat rondkijken heb je de belangrijkste functies gelukkig snel gevonden.

De Nederlandse vertaling kan hier en daar nog wel wat liefde gebruiken. Hieronder zie je daar een mooi voorbeeld van. ‘Herinnering gebruiken’ klinkt in deze context nogal vreemd. ‘Herinnering’ was genoeg geweest, aangezien je de beschermfolie maar één keer verwijdert – en hem hopelijk niet daarna weer netjes terugplakt.

Een van de handigste opties vind je direct bij het livebeeld. De HB8 Lite kan 340 graden horizontaal draaien en 80 graden kantelen. Hang je hem bijvoorbeeld in de achtertuin, dan kun je vanaf je iPhone eerst richting de achterdeur kijken en hem daarna naar de schuur laten draaien. Met één camera houd je zo een behoorlijk groot gebied in de gaten.

Dat kan de HB8 Lite deels ook zelf. Detecteert hij een persoon, dan kan de camera diegene automatisch volgen en meedraaien. Zo heb je daadwerkelijk iets aan die draaibare constructie, in plaats van dat het alleen een leuk trucje in de app is. De functie kun je uiteraard zelf in- en uitschakelen.

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Scherp genoeg om te zien wat er gebeurt

De camera filmt in 4K, dat is ruim voldoende om goed te zien wie er voor de deur staat of wat er in de tuin gebeurt. Digitaal inzoomen kan ook, al levert dat vanzelfsprekend geen extra details op. Een persoon of object dichterbij halen werkt prima, zolang diegene niet te ver van de camera staat.

De maximale framerate van 15 beelden per seconde is aan de lage kant. Bewegende personen en auto’s ogen daardoor minder vloeiend dan bij 25 of 30 fps. Voor een beveiligingscamera vinden we dat geen groot bezwaar: zolang je duidelijk ziet wat er gebeurt, kunnen we prima leven met 15 fps.

Ook ’s nachts blijft hij kijken

Als het donker wordt, schakelt de HB8 Lite indien nodig over op infrarood, met volgens EZVIZ een bereik tot 25 meter. Je krijgt dan zwart-witbeelden, maar de camera kan wel onopvallend zijn werk doen.

Wil je liever kleurenbeelden, dan komen de twee ingebouwde spotlights van pas. Daarmee zie je bijvoorbeeld beter welke kleur kleding iemand draagt of welke auto voor de deur staat. De lampen kunnen bovendien ongewenste bezoekers afschrikken. En mocht dat niet genoeg zijn, dan heeft de HB8 Lite ook nog een sirene aan boord.

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Je iPhone hoeft niet bij iedere beweging af te gaan

Een beveiligingscamera is pas prettig als de meldingen betrouwbaar zijn. Gaat je iPhone bij iedere bewegende tak af, dan heb je de notificaties waarschijnlijk snel uitgeschakeld. De HB8 Lite herkent daarom mensen en voertuigen, zodat je alleen meldingen krijgt die voor jou relevant zijn. Die verschijnen vervolgens gewoon op het toegangsscherm van je iPhone, zoals hieronder.

Je kunt bovendien aangeven op welk deel van het beeld de camera moet letten. Handig als bijvoorbeeld een stuk van de openbare weg of stoep zichtbaar is. Je wilt immers wel weten wanneer iemand je tuin in loopt, maar niet bij iedere voorbijganger een melding krijgen.

De camera ondersteunt ook tweerichtingsaudio. Staat er een pakketbezorger voor de deur terwijl je niet thuis bent, dan kun je via de app vertellen waar het pakket mag worden neergezet. Vervolgens draai je de camera die kant op, zodat je ook meteen kunt zien of het pakketje daar daadwerkelijk ligt. Juist dit soort functies zijn in de praktijk erg handig. Je krijgt een melding op je iPhone, kijkt wat er gebeurt en kunt meteen reageren.

Slim omgaan met continu opnemen

Een interessante functie van de HB8 Lite is Always-On Video 2.0 (AOV). Ondanks de naam neemt de camera niet continu video op, want dat zou de accu wel erg snel leegtrekken.

In rustige periodes maakt de camera daarom met tussenpozen beelden, die je als timelapse kunt terugkijken. Zodra er beweging wordt gedetecteerd, schakelt hij over naar normale video. Zo krijg je ook mee wat er tussen bewegingsmeldingen door gebeurt. AOV verbruikt uiteraard meer energie dan alleen opnemen bij beweging. Gelukkig komt het meegeleverde zonnepaneel juist dan goed van pas.

Is zo’n zonnepaneeltje dan echt handig?

De camera zelf is prima uitgerust, maar het zonnepaneel is wat ons betreft de belangrijkste reden om voor de HB8 Lite 4K Kit te kiezen.Volgens EZVIZ kan ongeveer twee uur direct zonlicht per dag onder de juiste omstandigheden al voldoende zijn om de camera van genoeg energie te voorzien. Of dat lukt, hangt natuurlijk af van de plaatsing, het seizoen en hoe intensief je de camera gebruikt. Een zonnige dag in juli is nu eenmaal iets anders dan een grauwe decemberdag.

In de app kun je gelukkig eenvoudig zien wanneer het zonnepaneel de accu bijlaadt. Er verschijnt dan een klein zonnetje in het accu-icoon. En zelfs als het paneel de accu niet iedere dag volledig bijlaadt, blijft het nuttig. Iedere procent die je via de zon terugwint, stelt het moment uit waarop je zelf de oplader erbij moet pakken. Precies zoals je het wilt.

Opslaan zonder verplicht abonnement

Voor het bewaren van opnames biedt EZVIZ zijn eigen CloudPlay-dienst aan. Daarvoor heb je een betaald abonnement nodig, maar gelukkig is dat niet verplicht. Wel verschijnen er soms irritante advertenties voor CloudPlay in de app, maar die kun je gewoon wegklikken. Je kunt ook een microSD-kaart van maximaal 512 GB in de camera plaatsen en de beelden lokaal bewaren. De geheugenkaart wordt niet meegeleverd.

Cloudopslag heeft natuurlijk wel voordelen. Als iemand de camera van de muur haalt, ben je bij lokale opslag mogelijk ook meteen de beelden kwijt. Toch is het prettig dat EZVIZ je de keuze geeft en de basisfunctionaliteit niet volledig achter een abonnement verstopt.

Voor iPhone-gebruikers is er nog wel een gemis: Apple Home wordt niet ondersteund. De HB8 Lite werkt met Google Assistant en Amazon Alexa, maar met een iPhone ben je voor de bediening vooral aangewezen op de EZVIZ-app.

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Conclusie EZVIZ HB8 Lite 4K Kit review

De EZVIZ HB8 Lite 4K Kit is vooral een fijne beveiligingscamera voor wie er na de installatie zo min mogelijk naar wil omkijken. De 4K-beeldkwaliteit is goed genoeg, de camera draait met je mee, herkent mensen en voertuigen en dankzij microSD zit je niet vast aan een abonnement. De app kan wat overzichtelijker, 15 fps is niet bepaald indrukwekkend en het ontbreken van Apple Home is voor iPhone-gebruikers jammer. Toch weet de HB8 Lite vooral te overtuigen dankzij het meegeleverde zonnepaneel: hang dat op een zonnige plek en de kans is groot dat je de oplader nog maar zelden tevoorschijn hoeft te halen.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.