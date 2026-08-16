Google Fitbit Air review: een handige wearable die je met rust laat

De Google Fitbit Air is een betaalbare gezondheidstracker die zich puur richt op het meten van je lichaam en je niet lastigvalt met meldingen.

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Voordelen Google Fitbit Air Comfortabel en licht ontwerp

Comfortabel en licht ontwerp Ongeveer een week batterijduur

Ongeveer een week batterijduur Uitgebreide gezondheids- en slaapmetingen Nadelen Google Fitbit Air Geen ingebouwde gps

Geen ingebouwde gps Soms mis je toch een scherm

Soms mis je toch een scherm AI-functies vereisen een betaald abonnement

Google Fitbit Air review

Smartwatches zijn de afgelopen jaren steeds slimmer geworden. Ze laten meldingen zien, sturen je agenda aan, beantwoorden berichten en meten ondertussen ook nog je gezondheid. Maar juist die overvloed aan functies zorgt er soms voor dat een smartwatch meer afleidt dan helpt.

Google kiest daarom met de Fitbit Air voor een totaal andere aanpak. Geen scherm, geen notificaties en geen apps op je pols, maar een compacte gezondheidstracker die zich volledig richt op het meten van je lichaam. Met een adviesprijs van 99 euro is de Fitbit Air bovendien aanzienlijk goedkoper dan veel concurrenten.

Minimalistisch design

De Google Fitbit Air is klein, licht en valt nauwelijks op tijdens het dragen. Dankzij het gewicht van slechts 12 gram vergeet je al snel dat je hem om hebt, wat vooral tijdens het slapen een groot voordeel is. Google heeft duidelijk gekozen voor een minimalistisch ontwerp. Er is geen scherm dat voortdurend je aandacht vraagt en de tracker oogt daardoor een stuk subtieler dan een smartwatch. De nadruk ligt volledig op het verzamelen van gezondheidsgegevens.

De uitstraling van de Fitbit Air kun je eenvoudig aanpassen met verschillende bandjes. Er is keuze uit een sportieve siliconen uitvoering, een comfortabele textiele variant en een luxere uitvoering van polyurethaan. Wat je fijner vindt, is natuurlijk heel erg persoonlijk.

Geen scherm

Het schermloze ontwerp is zonder twijfel het grootste verschil met een smartwatch. Stap je over van een Apple Watch of een andere smartwatch, dan heb je aanvankelijk ongetwijfeld het gevoel dat er iets ontbreekt. Even snel een bericht lezen, een timer of een workout starten zit er niet in. Onze ervaring is dat dit gevoel toch ook weer verrassend snel verdwijnt.

Doordat de Google Fitbit Air geen meldingen laat zien, bepaal je zelf wanneer je je gezondheidsgegevens bekijkt. Dat zorgt voor veel meer rust gedurende de dag. Je wordt niet telkens uit je concentratie gehaald door trillingen of binnenkomende notificaties. Dat betekent overigens niet dat je een scherm helemaal nooit mist. Soms wil je tijdens een workout even snel je hartslag of verstreken tijd controleren, maar dat gaat dus niet.

Voldoende gezondheidsfuncties

De Fitbit Air richt zich volledig op gezondheid en slaap. De tracker meet onder meer je hartslag, slaapkwaliteit, bloedzuurstof, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur. Alle gegevens worden lokaal opgeslagen, zodat je ze later kunt synchroniseren met je iPhone.

Voor de meeste recreatieve sporters biedt dat meer dan genoeg mogelijkheden. Wel ontbreekt een ingebouwde gps-chip. Wil je nauwkeurig een hardloop- of fietsroute vastleggen, dan moet je alsnog je iPhone meenemen. Wat ons betreft is dat een nadeel, maar het zal niet voor iedereen een probleem zijn.

De Google Fitbit Air heeft ook geen nfc-chip, dus contactloos betalen is niet mogelijk. Gebruik je de Fitbit voornamelijk voor het verzamelen van gezondheidsgegevens dan is dat geen punt. Maar het is wel iets om rekening mee te houden als je overstapt vanaf een smartwatch.

Lange batterijduur

Een nadeel van veel smartwatches is dat ze na één of twee dagen alweer aan de oplader moeten. Op dat punt scoort de Google Fitbit Air een heel stuk beter, want die heeft een batterijduur van maar liefst een week. Dat is misschien wel één van de grootste voordelen van deze wearable. Je hoeft niet voortdurend na te denken over opladen en kunt de tracker probleemloos dag en nacht blijven dragen.

Is de batterij toch leeg, dan hoef je ook niet lang te wachten. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer anderhalf uur en na slechts vijf minuten opladen kun je alweer ongeveer een dag vooruit. Dat is wel echt heel erg handig.

Google Health app

Speciaal voor de Fitbit Air heeft Google ook een nieuwe app geïntroduceerd: Google Health. Deze vervangt de bekende Fitbit-app en brengt alle gezondheidsgegevens samen in één overzichtelijke omgeving. De interface laat duidelijk zien hoe je hebt geslapen, hoeveel je hebt bewogen en hoe je lichaam zich gedurende de dag ontwikkelt.

Nieuw is ook de AI-coach. Voor 8,99 euro per maand analyseert deze je gezondheidsgegevens en geeft hij persoonlijke adviezen. Dat abonnement is overigens niet verplicht. Alle basisfuncties voor sport- en slaaptracking zijn gratis beschikbaar. Dat is een belangrijk verschil met sommige concurrerende trackers, waarbij juist veel basisinformatie achter een betaalmuur verdwijnt.

Wanneer je gaat sporten is het overigens verstandig om activiteiten op je Google Fitbit Air handmatig te starten. De automatische detectie werkt redelijk, maar is toch minder nauwkeurig dan wanneer je zelf aangeeft welke workout je doet.

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Conclusie: Google Fitbit Air

De Fitbit Air is één van de verrassendste wearables die Google in jaren heeft uitgebracht. Niet omdat hij zoveel nieuwe functies introduceert, maar omdat hij bewust kiest voor eenvoud en compatibel is met iOS. Het ontbreken van een scherm voelt in eerste instantie als een stap terug, maar blijkt juist één van de grootste pluspunten. Minder afleiding, een comfortabele pasvorm en een batterij die ongeveer een week meegaat maken de Google Fitbit Air bijzonder prettig in het dagelijks gebruik. Natuurlijk zijn er ook minpunten. Het ontbreken van ingebouwde gps zal fanatieke hardlopers en fietsers tegenhouden en sommige gebruikers zullen af en toe een scherm missen. Ook is het jammer dat de AI-coach alleen beschikbaar is via een betaald abonnement. Toch wegen die nadelen voor de meeste gebruikers waarschijnlijk niet op tegen de voordelen. Voor 99 euro krijg je een lichte, comfortabele gezondheidstracker die jouw gezondheid meet zonder voortdurend om aandacht te vragen.

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