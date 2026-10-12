Last-minute gerucht verklapt: deze functies komen naar de Apple TV 4K 2026

Apple staat op het punt om een nieuwe Apple TV 4K te onthullen. En vlak voor de release zijn er nog een paar opvallende functies uitgelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV 4K 2026 krijgt handige nieuwe functies

Het is alweer vier jaar geleden dat Apple een nieuwe Apple TV 4K uitbracht. Maar daar komt binnenkort verandering in. Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg verschijnt er deze maand een nieuwe versie. En die krijgt een paar handige verbeteringen.

De eerste vernieuwing heeft alles te maken met Siri. Volgens de geruchten is een van de nieuwe functies dat de Apple TV 4K nu ingebouwde microfoons heeft. Daarmee kun je straks rechtstreeks tegen het kastje praten, en hoef je niet meer de afstandsbediening te pakken.

Nooit meer zoeken naar je afstandsbediening

De tweede vernieuwing is misschien nog wel handiger. Apple heeft volgens geruchten namelijk ook een nieuwe Siri Remote bedacht met een ingebouwde speaker. Daarmee wordt het makkelijker om je afstandsbediening terug te vinden.

Dat is vooral fijn als de afstandsbediening weer eens tussen de kussens van de bank is verdwenen. De huidige Siri Remote kun je al opsporen met je iPhone, maar daarbij zie je alleen of je dichterbij komt. Met een ingebouwde speaker kan de afstandsbediening ook geluid maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast deze functies krijgt de Apple TV 4K 2026 volgens Gurman ook een snellere A19-chip. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de A15-chip in het huidige model uit 2022.

Wanneer verschijnt de Apple TV 4K 2026?

Lang hoeven we waarschijnlijk niet meer te wachten. Apple gaat de nieuwe Apple TV 4K waarschijnlijk op dinsdag 13 oktober onthullen tijdens het ‘Welcome home’-evenement. Volgens de geruchten ligt het apparaat dan vanaf 30 oktober in de winkels.

Meer weten over de Apple TV 4K 2026?

Wil je meer weten over de nieuwe Apple TV 4K 2026 en de bijbehorende release? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!