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Last-minute gerucht verklapt: deze functies komen naar de Apple TV 4K 2026

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
12 oktober 2026, 12:34
2 min leestijd
Last-minute gerucht verklapt: deze functies komen naar de Apple TV 4K 2026

Apple staat op het punt om een nieuwe Apple TV 4K te onthullen. En vlak voor de release zijn er nog een paar opvallende functies uitgelekt.

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Apple TV 4K 2026 krijgt handige nieuwe functies

Het is alweer vier jaar geleden dat Apple een nieuwe Apple TV 4K uitbracht. Maar daar komt binnenkort verandering in. Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg verschijnt er deze maand een nieuwe versie. En die krijgt een paar handige verbeteringen.

apple tv

De eerste vernieuwing heeft alles te maken met Siri. Volgens de geruchten is een van de nieuwe functies dat de Apple TV 4K nu ingebouwde microfoons heeft. Daarmee kun je straks rechtstreeks tegen het kastje praten, en hoef je niet meer de afstandsbediening te pakken.

Nooit meer zoeken naar je afstandsbediening

De tweede vernieuwing is misschien nog wel handiger. Apple heeft volgens geruchten namelijk ook een nieuwe Siri Remote bedacht met een ingebouwde speaker. Daarmee wordt het makkelijker om je afstandsbediening terug te vinden.

Apple televisie

Dat is vooral fijn als de afstandsbediening weer eens tussen de kussens van de bank is verdwenen. De huidige Siri Remote kun je al opsporen met je iPhone, maar daarbij zie je alleen of je dichterbij komt. Met een ingebouwde speaker kan de afstandsbediening ook geluid maken.

Naast deze functies krijgt de Apple TV 4K 2026 volgens Gurman ook een snellere A19-chip. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de A15-chip in het huidige model uit 2022.

Wanneer verschijnt de Apple TV 4K 2026?

Lang hoeven we waarschijnlijk niet meer te wachten. Apple gaat de nieuwe Apple TV 4K waarschijnlijk op dinsdag 13 oktober onthullen tijdens het ‘Welcome home’-evenement. Volgens de geruchten ligt het apparaat dan vanaf 30 oktober in de winkels.

Zo laat begint het ‘Welcome home’-event op dinsdag 13 oktober

Zo laat begint het ‘Welcome home’-event op dinsdag 13 oktober

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Bron afbeelding: apple
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