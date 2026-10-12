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Waarom de HomePod mini binnenkort een héél grote update krijgt

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 oktober 2026, 8:51
2 min leestijd
Waarom de HomePod mini binnenkort een héél grote update krijgt

Apple werkt aan een nieuwe HomePod mini die op meerdere punten een flinke update krijgt – dit is wat je ervan kunt verwachten.

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HomePod mini krijgt een héél grote update

De huidige HomePod mini is inmiddels wel toe aan een update. Volgens Mark Gurman van Bloomberg verschijnt de tweede generatie waarschijnlijk op 30 oktober 2026. Apple zou daarmee niet alleen de slimme speaker vernieuwen, maar ook de basis leggen voor een meer uitgebreid smart home.

Nieuwe chip

De grootste update van de HomePod mini vinden we aan de binnenkant. De nieuwe versie krijgt waarschijnlijk een S10-chip. Het huidige model draait nog op de S5-chip, dus dat is best een flinke stap vooruit.

Dankzij deze chip kan Apple mogelijk voor het eerst AI-functies van Siri naar zijn smart home-producten brengen. Daardoor wordt de speaker meer dan alleen een apparaat om muziek mee af te spelen. Denk aan uitgebreidere spraakbediening en een slimmere samenwerking met andere Apple-apparaten.

update mini homepod

Sneller internet

Niet alleen de processor van de HomePod mini krijgt een update. Apple integreert waarschijnlijk ook zijn eigen N1-netwerkchip. Die ondersteunt onder meer Thread en Matter, twee belangrijke technologieën voor slimme apparaten in huis.

Daarnaast verwachten we ondersteuning voor Wi-Fi 7. Ook dat is een flinke verbetering ten opzichte van Wi-Fi 4, dat de huidige HomePod mini ondersteunt. Hierdoor sluit de speaker waarschijnlijk beter aan op moderne thuisnetwerken en slimme accessoires.

Nieuwe kleuren

Ook qua kleuren krijgt de HomePod mini vermoedelijk een update. Apple voegt mogelijk roze, groen en blauw toe aan het bestaande palet. Daarmee heb je dus wat meer keuze voor verschillende interieurs.

Over de Nederlandse prijs is nog niets bevestigd. De huidige HomePod mini koop je momenteel voor € 139,-. Het is nog afwachten welke prijs Apple voor het nieuwe model vraagt. Zoals gezegd ligt volgens Gurman 30 oktober 2026 als releasedatum voor de hand. De nieuwe Apple TV 4K verschijnt waarschijnlijk rond dezelfde tijd. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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