Deze iPhone-functie heeft voor het eerst in 4 (!) jaar een update gekregen

Apple heeft een populaire iPhone-functie voor het eerst in vier jaar een update gegeven. Dit is er veranderd op de iPhone!

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Vernieuwd Dynamic Island

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max liggen in de winkels! Apple heeft de nieuwe iPhones voorzien van een aantal handige verbeteringen. Beide iPhones draaien op de A20 Pro-chip, hebben 12 GB aan werkgeheugen en beschikken over een verbeterde hoofdcamera. Dat zijn niet alle veranderingen, want Apple heeft het ontwerp van de iPhone 18 Pro (Max) aangepast. De iPhones hebben een vernieuwd Dynamic Island.

Apple introduceerde het Dynamic Island bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max in 2022. Sindsdien heeft Apple vrijwel alle nieuwe iPhones voorzien van de feature, alleen bij de iPhone 16e en de iPhone 17e zien we nog de klassieke inkeping boven het scherm. Apple heeft het Dynamic Island nu voor het eerst aangepast in vier jaar, want de zwarte balk is veel smaller geworden. Dat is niet alles: je hebt ook nog eens meer mogelijkheden bij het vernieuwde Dynamic Island.

Live activiteiten keer drie

Apple heeft het Dynamic Island 35 procent kleiner gemaakt bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dat is niet te zien aan de functies, want het vernieuwde Dynamic Island kan tot drie Live activiteiten op hetzelfde moment tonen. Bij de iPhone 17 Pro (Max) en eerder zijn dat nog twee Live activiteiten, waardoor je bij het kleinere Dynamic Island dus meer informatie kunt zien. Dat is een grote verbetering voor de feature van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

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Bij de nieuwe iPhones kun je tot drie Live activiteiten op hetzelfde moment zien in het Dynamic Island. Denk hierbij aan activiteiten als een lopende timer, afspelende muziek en een actieve work-out. Deze gegevens passen allemaal in het Dynamic Island van de iPhone 18 Pro (Max), zodat je ze altijd binnen handbereik hebt. Tik je op één van de Live activiteiten in het Dynamic Island? Dan ga je direct naar de applicatie achter de Live activiteit.

Exclusief voor de iPhone 18 Pro (Max)

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is het Dynamic Island veel smaller geworden, zodat gebruikers meer ruimte overhouden op het scherm. Dat is een handige verbetering, want het komt regelmatig voor dat het Dynamic Island in de weg staat bij bepaalde applicaties. Dat probleem heeft Apple eindelijk verholpen nu het Dynamic Island voor het eerst sinds 2022 een update heeft gekregen. Het bedrijf heeft het Dynamic Island nooit eerder aangepast.

Heb jij een oudere iPhone en ben je enthousiast over het vernieuwde Dynamic Island? In dat geval hebben we slecht nieuws, want het gaat om een verbetering in de hardware. Dat betekent dat de functie exclusief voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is. Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Je haalt de iPhone 18 Pro als los toestel voor € 1.405,-, maar bent met een abonnement veel goedkoper uit. Bekijk hier de beste aanbiedingen van de iPhone 18 Pro met abonnement:

Ben je op zoek naar de iPhone met het grootste scherm? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max, waar je nu nóg meer ruimte overhoudt door het smallere Dynamic Island. De iPhone 18 Pro heeft een 6,9-inch scherm, terwijl je bij de iPhone 18 Pro Max een groter 6,9-inch display krijgt. Dat zie je helaas ook wel terug in de prijs; de iPhone 18 Pro Max als los toestel haal je voor € 1.624,99 in huis. Vind je dat te duur? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max in combinatie met een voordelig abonnement: