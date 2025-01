Meta gaat WhatsApp koppelen aan Facebook en Instagram

Je kunt straks WhatsApp toevoegen aan het Accountcentrum en op die manier koppelen met Facebook en Instagram.

Het is al langer mogelijk om een bericht dat je op Instagram plaatst, ook automatisch op Facebook te plaatsen. En hoewel WhatsApp al lange tijd van Meta is, werd deze dienst niet of nauwelijks bij de andere twee betrokken. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Meta heeft in een nieuwsblog namelijk aangegeven dat het binnenkort mogelijk wordt om WhatsApp via het Accountcentrum te koppelen aan Instagram en Facebook. De nieuwe integratie betekent dat je dan vanaf één plek alle instellingen kunt aanpassen, en statusupdates direct kunt delen via Instagram, Facebook en WhatsApp. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om met één account in te loggen bij meerdere apps van Meta.

Meta zegt dat de optie om WhatsApp te koppelen aan het Accountcentrum volledig optioneel is en standaard staat uitgeschakeld. Het bedrijf benadrukt ook dat WhatsApp-berichten en -oproepen end-to-end versleuteld blijven, ongeacht of je ervoor kiest de app toe te voegen of niet. Meta zegt in het nieuwsblog:

Our approach for WhatsApp is simple: your account is separate from other apps and no one but you can change that. While adding your WhatsApp to Accounts Center is completely optional and off by default, it can help those who want features to work more seamlessly across apps. For example it’ll be easier to reshare updates from your WhatsApp Status to Facebook or Instagram Stories and show your friends what’s happening in your life without having to post multiple times. You’ll also be able to log back in to your WhatsApp account with a single sign-on, so you can get back into your accounts faster and with fewer steps.

(Onze aanpak voor WhatsApp is eenvoudig: je account is gescheiden van andere apps en niemand behalve jij kan dat veranderen. Hoewel het toevoegen van je WhatsApp aan het Accountcentrum volledig optioneel is en standaard staat uitgeschakeld, kan het diegenen helpen die functies naadlozer tussen apps willen laten werken. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger om updates van je WhatsApp-status opnieuw te delen op Facebook of Instagram Stories en je vrienden te laten zien wat er in je leven gebeurt zonder dat je meerdere berichten hoeft te plaatsen. Je kunt je ook opnieuw aanmelden bij je WhatsApp-account met een eenmalige aanmelding, zodat je sneller en met minder stappen weer toegang hebt tot je accounts.)