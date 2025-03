MacBook Air 2025 onthuld: de M4-chip in een nieuw jasje

Apple heeft de MacBook Air 2025 aangekondigd! Ben je benieuwd welke nieuwe functies er naar de MacBook komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

MacBook Air 2025

De MacBook Air 2025 is officieel aangekondigd! Apple heeft de nieuwe laptop via een persbericht onthuld. De laptop draait op een nieuwe processor, want de MacBook Air maakt dit jaar de overstap naar de M4-chip. Dezelfde chip zagen we eerder terug bij de iPad Pro 2024 en de MacBook Pro 2024. De MacBook Air 2025 komt standaard met 16 GB aan werkgeheugen, net als de vorige generatie van de laptop. De laptop is daarnaast voor het eerst verkrijgbaar met 32 GB aan werkgeheugen.

Bij het ontwerp van de MacBook Air 2025 heeft Apple een kleine verandering doorgevoerd. De laptop is opnieuw beschikbaar met een 13- of 15-inch display. Nieuw is de kleur waarvoor je kunt kiezen, want de MacBook Air is voor het eerst verkrijgbaar in een hemelsblauwe kleur. Daarnaast heb je de keuze uit de kleuren zilver, sterrenlicht en middernacht.

Meer verbeteringen

De MacBook Air 2025 heeft verder vooral onder de motorkap een aantal verbeteringen gekregen. Zo is de cpu een slag beter en gaat die van 8 naar 10 cores. Daarnaast is het geheugen van de MacBook Air 2025 sneller en gaat de bandbreedte van 100 GB/s naar 120 GB/s. De accuduur is ongewijzigd: de MacBook Air 2025 gaat tot 18 uur mee, net als de vorige generatie van de laptop.

Meer verbeteringen zien we terug bij de camera van de MacBook Air 2025. De nieuwste generatie van de laptop beschikt over een 12-megapixelcamera. Dat is een grote verbetering, want dat was nog een 1080p FaceTime HD-camera (ongeveer 2 megapixel) bij de MacBook Air 2024. Apple heeft aangekondigd dat de MacBook Air 2025 is voorzien van Middelpunt (Center Stage). Met deze functie centreert de camera het beeld, zodat je altijd in het midden van het scherm zichtbaar bent tijdens een videogesprek.

Release van de MacBook Air 2025

De MacBook Air 2025 heeft verder weinig veranderingen. De laptop heeft opnieuw twee Thunderbolt 4-poorten, is beveiligd met Touch ID en is voorzien van Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Apple heeft de MacBook Air 2025 inmiddels aangekondigd, maar je kunt de laptop nog niet in de winkels halen. Het toestel is vanaf woensdag 12 maart 2025 verkrijgbaar in alle winkels. De voorverkoop is wel al begonnen, dus je kunt de nieuwe MacBook Air al bestellen.

Heb je de MacBook Air gehaald in de voorverkoop? Volgende week woensdag wordt de MacBook Air dan bij je thuis afgeleverd, als die ook de winkels verschijnt. Voor het instapmodel van de MacBook Air 2025 betaal je 1199 euro. Je krijgt dan 16 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan SSD-opslag. Voor de 15-inch uitvoering is de startprijs 1499 euro. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen in deze week vol releases? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist!