iOS 18.4 brengt twee nieuwe functies naar CarPlay: dit zijn ze

De volgende update voor de iPhone is iOS 18.4, die twee nieuwe functies naar CarPlay brengt. Deze veranderingen kun je verwachten!

iOS 18.4

Apple heeft de eerste testversies van iOS 18.4 uitgebracht! Met de update komen kleine veranderingen naar je iPhone, zo krijg je er nieuwe emoji bij en worden er extra knoppen toegevoegd aan de Foto’s-app. De volgende softwareversie brengt niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook CarPlay wordt verbeterd. In zowel de eerste als de tweede bèta van iOS 18.4 heeft Apple veranderingen doorgevoerd bij CarPlay.

Met de eerste testversie van iOS 18.4 wordt het scherm van CarPlay beter benut. Bij grotere displays toont het beginscherm van CarPlay meer applicaties. Waar er in iOS 18.3 en eerder nog standaard twee rijen met apps worden weergegeven, zijn dat er vanaf iOS 18.4 drie. Daarvoor moet het scherm van de auto wel groot genoeg zijn, het is nog niet bekend vanaf welke afmetingen drie rijen zichtbaar zijn. Het is in ieder geval een handige verandering, want nu heb je meer apps van CarPlay binnen handbereik.

Meer veranderingen van CarPlay

Een code in de tweede testversie van iOS 18.4 verklapt dat Tesla Superchargers worden toegevoegd aan CarPlay. Het wordt daardoor gemakkelijker om naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen te navigeren. Bij Apple Kaarten is het al mogelijk om routes te plannen met stopplaatsen waar je een elektrische auto kunt opladen. Deze functie is niet bij alle auto’s beschikbaar, op dit moment werken auto’s van Ford en Porsche met de EV-routes in Apple Kaarten.

Als je deze feature gebruikt wordt de batterijlading van de auto bijgehouden in Apple Kaarten. Daar wordt berekend wanneer de wagen weer moet worden opgeladen, zodat er automatisch naar een oplaadpunt wordt genavigeerd. Een aantal wagens van Ford kan sinds vorig jaar opgeladen worden met Tesla Superchargers, maar deze zijn nog niet zichtbaar in Apple Kaarten. Daar komt met iOS 18.4 verandering in, want dan worden de Tesla Supercharger toegevoegd aan Apple Kaarten.

Release van iOS 18.4

Heb je een elektrische auto van Ford? Dan krijg je er binnenkort dus een handige uitbreiding bij, want Apple Kaarten registreert dan ook oplaadpunten met Tesla Superchargers. Op die manier worden er veel meer laadpunten toegevoegd aan Kaarten en zijn er meer opties bij het plannen van EV-routes. Ford had in januari al aangegeven dat de Tesla Superchargers zouden worden toegevoegd aan Apple Kaarten, met iOS 18.4 lijkt dat eindelijk te gebeuren.

CarPlay krijgt er met iOS 18.4 dus twee kleine, maar handige functies bij. We moeten nog wel even wachten op de volgende iOS-update. Apple brengt iOS 18.4 pas volgende maand uit. De precieze release is nog onduidelijk, het bedrijf heeft alleen aangegeven dat de update pas in april verschijnt. Wil je meer weten over iOS 18.4? Lees dan hier welke veranderingen er nog meer naar je iPhone komen!