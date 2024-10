Teardown Apple Watch Series 10: sensoren vervangen blijft lastig

Ben je benieuwd hoe de Apple Watch Series 10 er van binnen uitziet, de teardown van iFixit laat het je zien!

Teardown Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 is aanzienlijk dunner en heeft een groter scherm. En als je nieuwsgierig bent naar de binnenkant van de watch, kun je hieronder de nieuwe teardown van iFixit bekijken.

Display

De Apple Watch Series 10 is enorm veel techniek verpakt in een kleine behuizing. Dit zorgt ervoor dat de Apple Watch moeilijk te repareren is. iFixit laat zien dat je voor toegang tot de interne onderdelen nog steeds het display moet verwarmen om het te kunnen verwijderen.

De onderdelen zitten zo goed in elkaar dat de ruimte tussen het glas en het metaal slechts 0,176 millimeter is. Dit draagt zeker bij aan de waterbestendigheid van de watch. Bovendien zijn de antennes op de Cellular-modellen nu precies in de structuur van de behuizing ingebouwd.

Batterij

In de teardown van de Apple Watch Series 10 zijn na het verwijderen van het scherm de Taptic Engine en de 1266 Wh batterij zichtbaar (de watch in de video is een 46 mm-versie). Dit is ongeveer dezelfde capaciteit als die van de batterij in de vorige versies. In tegenstelling tot de iPhone is de batterij van de Apple Watch bevestigd met een eenvoudige lijm die gemakkelijk kan worden verwijderd.

Overige componenten

Om toegang te krijgen tot andere onderdelen moet je veel kleine connectoren en kleine schroefjes verwijderen. iFixit heeft ook het OLED-scherm van de Apple Watch onder de loep genomen. Hoewel Apple beweert dat de Series 10 een nieuw paneel heeft dat je vanuit meer hoeken kunt bekijken, lijkt de structuur vrijwel hetzelfde te zijn als voorheen.

De sensoren van de Apple Watch zitten onder alle andere onderdelen, dus het vervangen ervan is nog steeds vrij lastig. Hoewel iFixit positief is over het nieuwe, slankere ontwerp, krijgt de Apple Watch Series 10 in deze teardown slechts een score van 3 uit 10 voor de repareerbaarheid.

Naast het nieuwe ontwerp heeft de Apple Watch Series 10 ook luidere speakers en is hij verkrijgbaar in nieuwe materialen en afwerkingen. Hij ondersteunt ook sneller opladen ten opzichte van de Series 9. Prijzen voor de Series 10 beginnen bij € 448,95 voor de 42 mm-versie.