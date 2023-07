iPhone 15 verschijnt in drie nieuwe kleuren – zo zien ze eruit

Apple lanceert dit jaar de iPhone 15 en de telefoon verschijnt in maar liefst drie nieuwe kleuren. Dit is hoe de nieuwe iPhone eruit komt te zien!

Nieuwe kleuren iPhone 15

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 14 heeft gelanceerd en de presentatie van de iPhone 15 komt steeds dichterbij. Over de nieuwe functies van de iPhone is inmiddels al veel duidelijk, zo krijgen alle iPhone 15-modellen een 48-megapixelcamera. Ook het Dynamic Island, dat we al kennen van de iPhone 14 Pro (Max), komt dit jaar naar de reguliere iPhone 15 (Plus).

De iPhone 15 krijgt er dus een aantal toffe functies bij, maar we kijken natuurlijk ook uit naar het design van de nieuwe iPhone. Apple introduceert bij elke generatie iPhones een nieuw kleurenpallet en dat is dit jaar niet anders. Volgens geruchten voorziet Apple de iPhone 15 namelijk van een drietal opvallende kleuren. Nieuwe renders onthullen nu al de kleurrijke behuizing van de iPhone 15.

iPhone 15 verschijnt in felle tinten

Het was al duidelijk dat de iPhone 15 (Plus) kleuren krijgt die we nog niet eerder bij een iPhone hebben gezien. De nieuwe telefoon verschijnt namelijk in een roze en een lichtblauwe uitvoering. Volgens nieuwe geruchten introduceert Apple bij de iPhone 15 nóg een felle kleur, de telefoon wordt namelijk ook in een mintgroene behuizing uitgebracht. Deze tint lijkt naar verluidt op de groene iPhone 12.

Daarnaast komen ook de gebruikelijke tinten als middernacht, sterrenlicht en rood weer naar de reguliere iPhone 15. Dat betekent dat je bij de iPhone 15 kunt kiezen uit maar liefst zes verschillende kleuren. Doorgaans steekt Apple de iPhone in de lente weer in een nieuw jasje. Zo verscheen in het voorjaar nog de kanariegele iPhone 14.

Dieprode kleur voor de iPhone 15 Pro (Max)

Apple brengt vaak een speciale kleur uit voor de Pro-modellen en dat is dit jaar opnieuw de verwachting. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden namelijk uitgebracht in bordeauxrood, een dieprode kleur. Daarnaast komen ook de gebruikelijke tinten als goud, zilver en spacezwart naar de nieuwe Pro-modellen.

De nieuwe kleur is overigens niet de enige aanpassing aan de behuizing van de iPhone 15 Pro (Max). Waar de iPhone 14 Pro (Max) nu nog randen heeft van roestvrij staal, verruilt Apple dit materiaal bij de iPhone 15 Pro voor titanium. Dit materiaal is veel sterker dan roestvrij staal, waardoor je iPhone straks beter beschermd is tegen krassen en beschadigingen.

Dit is wanneer de nieuwe iPhone verschijnt

Apple heeft dus weer een aantal toffe tinten uitgekozen voor de nieuwe iPhones. De iPhone 15 laat nog even op zich wachten, want Apple presenteert de telefoon pas na de zomer. Doorgaans presenteert Apple de nieuwe iPhones in de tweede of derde week van september. De iPhone verschijnt dan een week later in de winkels.

Ben je enthousiast over de nieuwe kleuren en wil jij meer weten over de iPhone 15? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet. Door alle nieuwe functies wordt de iPhone 15 helaas wel weer een stuk duurder. Lees hier hoeveel je gaat betalen voor de duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.