iPhone 15: krassen zijn verleden tijd (en dit is waarom)

De iPhone 15 hoef je niet meer wegens krassen in een hoesje te stoppen. Althans, als dit patent van Apple werkelijkheid wordt. Dit moet je weten.

iPhone 15 zonder krassen

Altijd als er een nieuwe iPhone wordt gelanceerd, zet Apple graag de nieuwe kleuren en het design in de spotlight. Uiteraard om iedereen te verleiden om een nieuwe iPhone te kopen. Maar uiteindelijk belandt het mooie toestel dan toch in een hoesje. Op basis van een nieuw patent dat Apple zojuist heeft verkregen, zijn hoesjes echter niet meer nodig om de telefoon te beschermen tegen krassen en andere schade.

Zoals Patently Apple meldt, heeft Apple onlangs een patent ontvangen voor een ‘slijtvaste glazen of metalen achterkant’ die gebruikt kan worden in iPhones, iPads en MacBooks. De truc is om ‘meer dan één materiaal voor de behuizing’ te gebruiken. Het patent heeft het specifiek over metaal en keramiek, hoewel de methode waarschijnlijk ook in combinatie met andere materialen kan worden gebruikt.

Zo werkt het (volgens het patent)

Volgens het patent heeft Apple een ‘vormbare matrix’ ontwikkeld die gedeeltelijk bestaat uit ‘slijtvaste elementen’. Laatstgenoemde zijn harder dan de omringende materialen. Het diagram toont een reeks uitstekende ‘parels’ die ‘in een regelmatig patroon’ zijn verdeeld met een gemiddelde afstand van 10 tot 100 micrometer – dat is niet te zien of te voelen. Het patent laat ook zien hoe het Apple-logo en de camera op plekken liggen die vrij zijn van dit slijtvaste materiaal.

Het klinkt allemaal bijzonder ingewikkeld dus, maar eigenlijk vinden wij het ook alleen maar belangrijk dat we straks geen krassen op onze iPhone hebben. Beelden zoals van de iPhone hieronder zijn daarmee verleden tijd.

Wanneer komt dit naar de iPhone?

Het is een interessant patent dat er mogelijk sneller aankomt dan we denken. Mogelijk is het al met de iPhone 15 van dit jaar zover, of anders volgend jaar met de iPhone 16. Het is namelijk geen feature waar van tevoren veel geruchten over verschijnen (anders dan bij een nieuwe camera of display), maar hij zou een groot verkoopargument zijn voor mensen die hun iPhone in een hoesje doen.

Ook al verkoopt Apple verschillende iPhone-hoesjes, het zou voor de marketing zeker beter zijn als mensen rondlopen met ‘naakte’ iPhones. Immers zijn ze ook in bijna elke show op Apple TV+ te zien. us het zou niet verrassend zijn als deze functie in een iPhone zou verschijnen zodra de iPhone 16 op de markt is.

