iPhone 15 wordt véél duurder dan de iPhone 14 – dit is hoeveel

Dit jaar verschijnt de iPhone 15 en de telefoon wordt naar verluidt veel duurder dan zijn voorganger. Dit is hoeveel je straks moet betalen voor de iPhone 15.

iPhone 15 verschijnt dit najaar

Het duurt nog even, maar in september van dit jaar presenteert Apple de iPhone 15-reeks. Er is inmiddels al behoorlijk wat bekend over de nieuwe iPhones. Zo krijgt de iPhone 15 Pro Max een nieuwe periscooplens en komt er een nieuwe actieknop naar de Pro-modellen. Daarnaast krijgen de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus eindelijk de verbeterde 48 MP-camera, die we al kennen van de iPhone 14 Pro.

Al deze nieuwe functies hebben naar verluidt wel een groot nadeel. Als we de geruchten moeten geloven verhoogt Apple de prijzen van de nieuwe iPhones dit jaar namelijk opnieuw. De iPhone 14 Pro Max was al de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt, met een aankoopprijs van maar liefst 1239 euro. Apple doet hier bij de iPhone 15-serie dus mogelijk nog een schepje bovenop.

Zoveel geld moet je straks betalen

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden voorzien van de nieuwe A17 Bionic-chip. Dit is, samen met de nieuwe M3-chip, Apple’s eerste 3nm-chip. Deze processor heeft als voordeel dat die kleiner is en een stuk energiezuiniger is dan de huidige 5nm-chips. Juist deze nieuwe processor zorgt voor hogere productiekosten, waardoor de prijs van de iPhone 15 Pro (Max) mogelijk stijgt.

Het gaat volgens analisten waarschijnlijk om een prijsstijging van 100 dollar bij de iPhone 15 Pro in de Verenigde Staten. De iPhone 15 Pro Max wordt 200 dollar duurder dan de iPhone 14 Pro Max. Deze prijsstijgingen in de Verenigde Staten zijn overigens zo gek nog niet, want de prijzen zijn sinds 2017 bij de iPhone X niet meer gestegen. Voor de Pro betaal je daar sindsdien 999 dollar, voor de Pro Max 1099 dollar.

iPhone 15 in Nederland mogelijk ook duurder

In Nederland heeft Apple de prijzen van de nieuwe iPhones afgelopen jaar nog behoorlijk laten stijgen. Dat had destijds te maken met de verhouding tussen de euro en de dollar, waardoor Apple zich genoodzaakt voelde om meer geld te vragen voor de nieuwe iPhones in Europa. Het is daarom nog niet helemaal zeker of de iPhone 15 Pro (Max) in Nederland ook dit jaar weer duurder wordt. Maar de kans is er zeker.

Het goede nieuws: er wordt niks gezegd over de prijzen van de reguliere iPhone 15 (Plus). Dat betekent waarschijnlijk dat die iPhones dezelfde prijzen gaan krijgen als de iPhone 14 (Plus), we hoeven dan dus niet meer te betalen. Apple presenteert de nieuwe iPhones traditiegetrouw in de tweede of derde week van september. Dan worden ook direct de nieuwe prijzen van de iPhone 15 onthuld.

