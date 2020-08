Hangt je MacBook aan de oplader, maar zie je een melding bij het batterij-icoon dat je laptop niet wordt opgeladen? Dat kan. Volgens Apple doet je MacBook dit om de levensduur van de accu te rekken.

“Niet Opladen”-melding op MacBook: zo zit het

Apple geeft in een nieuw document tekst en uitleg. Het viel de afgelopen weken meerdere MacBook-gebruikers op dat hun laptop aangaf niet te worden opgeladen, terwijl de oplader wél was aangesloten. Volgens Apple is er niets aan de hand. De ‘boosdoener’ is een functie die afgelopen mei in macOS Catalina werd geïntroduceerd.

“Wanneer Battery Health Management aanstaat zie je soms de “Niet opladen”-melding in het batterijmenu verschijnen”, aldus Apple. “Dit is normaal, want soms wordt het opladen onderbroken om de batterij te kalibreren. Zodra dit proces is afgerond gaat de Mac verder met opladen naar de volle 100 procent.”

Battery Health Management is beschikbaar op MacBooks die minstens macOS Catalina versie 10.15.5 draaien. Eind mei bracht Apple deze softwareversie uit. De functie leidt het opladen van MacBooks in goede banen, waardoor de uiteindelijke levensduur toeneemt.

De feature zorgt er onder meer voor dat de batterij niet te lang opgeladen wordt, omdat dit mogelijk schadelijk is voor de levensduur. Wanneer jij je MacBook altijd ‘s nachts oplaadt, zorgt de energiebeheerder er bijvoorbeeld voor dat de accu niet direct tot 100 procent wordt opgeladen, maar dit geleidelijk aan doet.

Op naar macOS Big Sur

Dit najaar stapt Apple over naar macOS 11. Het bedrijf uit Cupertino claimt dat dit de grootste macOS-update in jaren is. Onder meer het design wordt compleet vernieuwd en op de achtergrond werkt men toe naar Silicon, Apples nieuwe processors.

Meer weten over de nieuwe Mac-update? Check dan ons artikel waarin we alle nieuwe functies van macOS Big Sur uitlichten, of bekijk de video.