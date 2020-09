Apple heeft een tussentijdse update uitgebracht voor macOS Catalina. Versie 10.15.7 lost een vervelende wifi-bug op en laat ook iMacs weer werken zoals ze zouden moeten.

macOS Catalina 10.15.7 nu beschikbaar

Veel Mac-gebruikers hebben al een tijdje last van een wifi-bug die ervoor zorgt dat je draadloze verbinding spontaan weg kan vallen. Handmatig opnieuw verbinden was de enige oplossing, wat behoorlijk irritant kan zijn als je bijvoorbeeld in een videogesprek zit en daardoor opnieuw moet inloggen.

Ook is er een bug opgelost die ervoor zorgde dat bestanden soms niet goed gesynchroniseerd werden met iCloud Drive. Ook is de update goed nieuws voor eigenaren van de nieuwe 27-inch iMac die dit jaar uitkwam.

De nieuwe desktop van Apple kampte soms met een vreemde grafische bug waardoor er strepen op het scherm verschenen en het hele display kon gaan flitsen. Gelukkig zat dit probleem niet in de hardware maar in de software en is dit met een simpele update verholpen.

Het downloaden en installeren van macOS Catalina 10.15.7 gaat als volgt. Zorg wel dat je even al je bestanden opslaat en afsluit, tijdens het installeren zal je Mac namelijk meerdere malen opnieuw worden opgestart.

Zo kun je macOS Catalina 10.15.7 downloaden

Klik op het Apple-icoon in de linker bovenhoek van je scherm; Ga naar ‘Over deze Mac’; Klik op Software-update en volg de stappen op het scherm.

Naast een update voor de Mac zijn er ook updates beschikbaar gekomen voor de Apple Watch, Apple TV, iPad en iPhone. Het zijn de eerste updates die volgen na de komst van de grote jaarlijkse updates voor deze apparaten.

Alleen de Mac wacht nog op de overstap naar macOS Big Sur, een grote nieuwe versie die onder meer een nieuw design introduceert. In onderstaande video laten we de belangrijkste functies aan je zien.