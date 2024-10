Spotify introduceert luisterboeken (voor deze prijs)

Heb je een abonnement op Spotify? Dan hebben we goed nieuws, want Spotify heeft luisterboeken toegevoegd aan de muziekdienst. Zoveel kost dat.

Spotify komt met luisterboeken

Spotify heeft er weer een nieuwe functie bij, want de muziekdienst heeft luisterboeken geïntroduceerd in de app. Naast de tabbladen Alles, Muziek, Podcasts heb je nu ook de keuze uit Luisterboeken. Dit zijn boeken in alle categorieën, zo kun je kiezen uit fictie, thriller, romantiek, zelfhulp, maar zijn er ook wetenschappelijke literatuurstukken beschikbaar. Luister je liever in het Engels? Dan kun je in Spotify ook voor Engelstalige luisterboeken kiezen. Je vindt de audioboeken als volgt:

Open ‘Spotify’ op je iPhone of iPad; Tik op het tabblad ‘Zoeken’ onder het beeldscherm; Kies voor ‘Luisterboeken’; Selecteer tot slot het audioboek naar keuze.

Gebruikers van Spotify krijgen toegang tot maar liefst 15.000 Nederlandstalige luisterboeken. De nieuwe functie wordt ook uitgerold in Frankrijk, België en Luxemburg. Abonnees in deze landen kunnen via Spotify meer dan 200.000 audioboeken beluisteren. Dat geldt helaas niet voor iedereen, want om de luisterboeken af te spelen heb je een betaald abonnement nodig.

Audioboeken betaalde functie

De luisterboeken zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een Premium Individual, Premium Family of Premium Duo Spotify-abonnement. Dat betekent dat Student Premium-abonnees het zonder de audioboeken moeten doen. Bij alle andere betaalde abonnementen krijgt de beheerder maandelijks 12 uur aan luistertijd om audioboeken af te spelen. Heb je deze uren gebruikt? Dan kun je meer tijd bijkopen.

Dat is helaas niet gratis, voor iedere 10 uur aan extra luistertijd betaal je maar liefst 9,99 euro. Voor de fanatieke luisteraars is dit waarschijnlijk niet voldoende, dus je kunt de luistertijd onbeperkt bijkopen. Deze prijs betaal je bovenop de normale abonnementsprijs van Spotify. Heb je bijgekochte uren voor luisterboeken over op Spotify? Dan neem je die tijd mee naar de volgende maand. Dat geldt niet voor de standaard luistertijd van 12 uur die iedere betalende abonnee krijgt.

Goedkopere alternatieven

Spotify heeft de nieuwe functie inmiddels uitgerold, dus je kunt in de app zoeken naar jouw favoriete (audio)boeken. Daar is het mogelijk om te zoeken naar schrijvers, schrijfsters of de titel van het boek. Weet je nog niet welk boek je wilt luisteren? Dan biedt Spotify je ook de mogelijkheid om per categorie te zoeken naar nieuwe luisterboeken. Na het beluisteren van een boek kun je de titel als voltooid markeren, zodat je een overzicht krijgt van al je audioboeken.

De kans is groot dat 12 uur per maand te weinig is om al je favoriete luisterboeken af te spelen via Spotify. De prijs loopt in dat geval snel op als je voor iedere 10 uur aan extra luistertijd 9,99 euro betaalt. Luister je geregeld naar audioboeken? Dan raden we aan om voor Bookbeat, Podimo of Nextory te kiezen. Bij Nextory kun je nu 40 dagen gratis luisteren als je de code NEXTORY40 gebruikt. Dit zijn alle alternatieven:

Storytel : 9,99 euro per maand (eerste 14 dagen gratis), nu met levenslange korting slechts 4,99 euro per maand;

: 9,99 euro per maand (eerste 14 dagen gratis), nu met levenslange korting slechts 4,99 euro per maand; BookBeat : 8,99 euro per maand (eerste 30 dagen gratis);

: 8,99 euro per maand (eerste 30 dagen gratis); Nextory: 9,99 euro per maand (eerste 30 dagen gratis)