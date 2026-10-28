watchOS 27.2 is uit – en dat is een bijzondere update voor je Apple Watch

Apple heeft een update voor je Apple Watch uitgebracht! Deze verbeteringen komen met watchOS 27.2 naar je Apple Watch.

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watchOS 27.2

Apple heeft een update uitgebracht voor de Apple Watch! Op maandag 26 oktober 2026 verscheen watchOS 27.2. Het is een bijzondere update voor de Apple Watch, want Apple slaat watchOS 27.1 over. Waar normaal watchOS 27.1 op de planning zou staan, stapt Apple nu direct over naar watchOS 27.2. Je hebt dus geen update gemist, deze opvallende volgorde is het gevolg van de softwareversies die voor de iPhone zijn verschenen.

Apple heeft iOS 27.1 wel uitgebracht voor de iPhone, maar die update was exclusief voor de iPhone Duo. De andere iPhones zijn direct bijgewerkt naar iOS 27.2, waardoor Apple ervoor heeft gekozen om bij alle softwareversies dezelfde nummering aan te houden. Dat betekent dat watchOS 27.1 definitief van de baan is, in plaats daarvan heeft Apple direct watchOS 27.2 uitgebracht. Het gaat om een kleine update voor de Apple Watch, die met een opvallende verandering komt.

Kleine veranderingen voor de Apple Watch

Luister je regelmatig naar Apple Music? In dat geval verschijnt een nieuw symbool op je Apple Watch na het installeren van watchOS 27.2. Apple heeft de muziekdienst van een nieuwe interface voorzien. Waar Apple Music eerst te herkennen was aan alle rode elementen, heeft Apple in de nieuwe softwareversie gekozen voor met name zwarte en witte onderdelen. Zo krijgt de applicatie een compleet nieuw uiterlijk in watchOS 27.2.

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Naast de nieuwe interface voor Apple Music brengt Apple een veelgevraagde functie terug met watchOS 27.2. In september verdween de appkiezer van de Apple Watch. Met watchOS 27 was het niet meer mogelijk om twee keer op de Digital Crown te drukken om recente applicaties te openen. De appkiezer keert met watchOS 27.2 weer terug, maar wel op een andere manier dan je gewend bent. Je opent het overzicht met recente apps voortaan door je vinger onderaan het scherm te houden, vervolgens verschijnt de appkiezer vanzelf.

Meer over watchOS 27

Verder focust Apple in watchOS 27.2 vooral op het verbeteren van de bestaande software. Dat is ook wel nodig, want grote updates als watchOS 27 gaan vaak gepaard met softwarefouten. Die worden verholpen in watchOS 27.2, waardoor het verstandig is om de update zo snel mogelijk te installeren. Je vindt de update in de Watch-app op je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Tik daar op ‘Installeer nu’ om je Apple Watch bij te werken.

Heb je jouw iPhone even niet bij de hand? Op je Apple Watch vind je de update onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Tik op ‘Download en installeer’ om je Apple Watch te updaten naar watchOS 27.2. Wil je geen enkele update voor je iPhone, iPad of Apple Watch missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!