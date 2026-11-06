iPadOS 27.2 komt met een handige functie voor je iPad: zo werkt die

Apple heeft iPadOS 27.2 uitgebracht en daarmee krijgt je iPad een paar handige nieuwe functies. Dit heeft Apple verbeterd en zo werkt het!

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iPadOS 27.2 maakt de app Foto’s slimmer

Apple heeft de Foto’s-app een upgrade gegeven in iOS 27.2. Vooral de gedeelde albums zijn flink onder handen genomen. Zo kun je voortaan bijschriften van foto’s en video’s aanpassen en zijn reacties achteraf te bewerken. Voeg je per ongeluk twee keer dezelfde foto toe aan een gedeeld album? Dan krijg je daar nu een melding van.

Daarnaast kan Foto’s een waarschuwing geven als een gedeeld album bijna verloopt. Zo heb je nog even de tijd om belangrijke foto’s op te slaan. Let wel op dat je bestaande gedeelde albums eerst moet bijwerken om ze met de nieuwe functies te kunnen gebruiken.

Er is nog iets nieuws, want Apple ondersteunt nu ook SynthID. Daarmee kunnen foto’s die met AI zijn gemaakt of aangepast een onzichtbaar watermerk krijgen. Via de website van SynthID kun je controleren of zo’n watermerk aanwezig is.

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Apple TV-app krijgt ook een handige functie

Naast de verbeteringen voor Siri heeft Apple nog iets toegevoegd aan iPadOS 27.2. De Apple TV-app ondersteunt nu namelijk verschillende gebruikersprofielen.

Dat is vooral handig als je de iPad met anderen deelt. Open je de Apple TV-app, dan verschijnt er een scherm waarop je kunt kiezen wie er gaat kijken. Vervolgens worden de kijkgeschiedenis, aanbevelingen en kijklijst automatisch aangepast aan het gekozen profiel.

Dit is vooral handig voor gezinnen met kinderen. De app houdt namelijk rekening met ingestelde leeftijdsbeperkingen. Zo krijgen kinderen alleen films en series te zien die geschikt zijn voor hun leeftijd.

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