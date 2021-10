iPhone SE 3 geruchten: nieuw design, Touch ID en lcd-scherm

Fans van Apples goedkoopste iPhone wachten er al een tijdje op: de iPhone SE 3. Volgens de huidige geruchten komt die volgend jaar uit. Mogelijk krijgt Apples instap-smartphone toch een ‘nieuw’ design met unieke features.

‘iPhone SE 3 krijgt nieuw design’

Tot nu toe gingen veel bronnen ervan uit dat de iPhone SE 3 niet of nauwelijks zou veranderen wat het design betreft. De huidige iPhone SE 2020 is in principe een gerecyclede behuizing van een iPhone 8 met betere hardware.

Het Chinese MyDrivers laat nu echter weten dat Apple ook een verrassing voor ons in petto zou kunnen hebben. Naar verluidt gaat dat de komende derde generatie van de iPhone SE namelijk lijken op de iPhone XR uit 2018.

De iPhone XR

Het ontwerp op basis van de iPhone XR zou voor Apple-kenners dus niet helemaal nieuw zijn, maar het zou wel voor een beetje frisse wind kunnen zorgen. Volgens het rapport krijgt de iPhone SE 2022 zelfs een unieke nieuwe functie. Touch ID zal naar verluidt namelijk in de aan/uit-knop verwerkt zijn. Dat kennen we tot nog toe alleen maar van de iPad Air 2020 en iPad mini 2021.

De integratie van Touch ID in combinatie met het XR-design roept wel vragen op rondom de inkeping (‘notch’) boven in het scherm. Daar zitten bij de iPhone XR namelijk de sensoren voor Face ID. Krijgt de iPhone SE 3 dan wel zo’n inkeping, hoewel er geen Face ID op zit? Of lukt het Apple dan om de camera in de schermrand te verwerken? Of komt er zelfs een punch-hole design? Daar geeft het rapport geen antwoord op, want integratie van Face ID wordt ook niet uitgesloten.

Hoe betrouwbaar is het rapport?

Of het rapport realistisch is, weten we niet zeker. Dat ligt met name aan het feit dat de Chinese site geen betrouwbare track record heeft. Gerenommeerdere bronnen zoals de analist Ming-Chi Kuo en het Japanse blog MacOtakara hebben al aangegeven dat een nieuwe iPhone SE gewoon het oude design blijft behouden. Nieuwe hardware krijgt de SE natuurlijk wel.

Dpecificaties van de iPhone SE 2022

Wat de nieuwe specificaties gaan worden voor de derde generatie iPhone SE, daar wordt nog over gespeculeerd. Volgens de laatste geruchten krijgt Apples instap-iPhone een gloednieuwe A15-chip en 5G-ondersteuning. De stap naar een oled-scherm zal echter pas bij het volgende model gebeuren. Ook voor de iPhone SE 3 wordt weer een lcd-scherm verwacht. Er is nog niets bekend over de camera.

Kun je niet wachten tot de nieuwe iPhone SE gelanceerd wordt? Nog even geduld, waarschijnlijk is het in het voorjaar van 2022 zover. Geen zin om te wachten? De iPhone 12 is op dit moment al veel goedkoper te krijgen, en lijkt mogelijk dus best veel op de nieuwe SE.