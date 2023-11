iOS 17.1 verbetert batterijduur (maar niet als je deze iPhone hebt)

Met iOS 17.1 wordt de batterijduur van oude iPhones weer een stukje beter. Maar dat is dus niet bij alle iPhones het geval …

iOS 17.1 verbetert batterijduur: maar niet bij alle iPhones

De meest recente update van iOS 17 brengt niet alleen nieuwe functies mee. Volgens het YouTube-kanaal iAppleBytes is ook de batterijduur weer een stukje beter geworden in vergelijking met iOS 17.

Het YouTubekanaal heeft de batterijduur van vijf verschillende iPhones die waren bijgewerkt naar iOS 17.1 getest. Bij elke iPhone werd het scherm op dezelfde helderheid ingesteld. Ook waren de overige instellingen gelijk.

Als test werden de iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 en iPhone 13 onder de loep genomen. Bij de iPhone 12, iPhone 13 en iPhone SE 2020 was de batterijduur een stuk beter geworden.

Alleen bij de iPhone 11 en de iPhone XR ging die vlieger niet op. Deze iPhones deden zelfs een stuk minder lang met hun acculading. Vooral bij de iPhone 11 was het resultaat behoorlijk slecht.

Dat de batterijduur van de iPhone 12 en iPhone 13 een stuk beter is in iOS 17.1 betekent natuurlijk goed nieuws. Maar er zit een addertje onder het gras. De batterijduur met iOS 17 is al wat slechter dan bij iOS 16.6.1. Het YouTube-kanaal had namelijk eerder gezien dat de batterijduur in iOS 17 een flinke stap terug was voor oudere modellen.

De batterijduur is niet alleen beter geworden in iOS 17.1. Er zitten ook een aantal nieuwe functies in. Zo heeft AirDrop een handige update gekregen. Start je AirDrop en loop je weg? Dan gaat de uitwisseling van bestanden verder via internet. Wel zo gemakkelijk.

De Muziek-app (Apple Music) krijgt met iOS 17.1 ook wat handige nieuwe functies. Zo wordt het mogelijk om nummers als favoriet te bestempelen en coole afbeeldingen te maken voor je afspeellijsten.

Op de iPhone 14 Pro (Max) en iPhone 15 Pro (Max) blijft de Stand-by-modus van iOS 17 altijd in beeld. Dit in tegenstelling tot andere modellen, waarbij deze modus na 20 seconden weer uit beeld verdwijnt. Nu heb je ook op de bovenstaande modellen die optie (in ‘Instellingen>Stand-by’), voor als je liever niet de hele nacht wordt aangestaard door een klokje.

